Julian Baumgartner neuer Cheftrainer der Jungen Wikinger Ried

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Die Jungen Wikinger Ried haben mit Julian Baumgartner einen neuen Cheftrainer. Der 29-jährige Innviertler aus Mehrnbach war zuletzt als Spieler und Co-Trainer bei den Jungen Wikingern im Einsatz. Baumgartner bestritt als Profi auch 19 Bundesliga-Spiele für die SV Guntamatic Ried und zwei Spiele für das U19-Nationalteam.

"Julian Baumgartner hat als Spieler den Weg über die Akademie in die Profi-Mannschaft der SV Guntamatic Ried geschafft und ist seit Jahren eine Stütze unserer Jungen Wikinger", betont SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala. "Er ist ein Verfechter unserer Spielidee und lebt die Werte der SV Guntamatic Ried wie kaum ein Zweiter. Zudem ist der persönliche Austausch mit der sportlichen Führung der Profi-Mannschaft hervorragend. Wir freuen uns, einem Trainertalent aus dem Innviertel diese Chance geben zu können und sind überzeugt, mit ihm das große Ziel Klassenerhalt zu schaffen."

Klassenerhalt mit geschlossener Mannschaftsleistung bewältigen

"Der Zeitpunkt ist gekommen, meine aktive Fußballkarriere zu beenden. Ab jetzt gilt mein vollster Fokus der Aufgabe, die Jungen Wikinger als Chefcoach bestmöglich weiterzuentwickeln", erklärt Julian Baumgartner. "Wir werden in der Wintervorbereitung alles in die Waagschale werfen, um im Frühjahr das Saisonziel, den Klassenerhalt, zu fixieren. Uns ist bewusst, dass wir eine große Aufgabe vor der Brust haben und werden diese mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung bewältigen. Ich freue mich, dass mir der Verein das Vertrauen für diese großartige Herausforderung schenkt, und werde diese mit all meiner Energie in Angriff nehmen."

