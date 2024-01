Elias Jandrisevits vom ASK Voitsberg im Wordrap

Details Samstag, 13. Januar 2024 21:18

Elias Jandrisevits wechselte im letzten Sommer aus der ADMIRAL 2. Liga vom GAK zum ASK Voitsberg in die Regionalliga Mitte. In der abgelaufenen Herbstsaison zählte er mit seinen erst 20 Jahren zu den absoluten Leistungsträgern. Bei den weststeirischen Überfliegern stand er in fast jeder Partie auf dem Spielfeld und durfte mit zwei Treffern zum Erfolg seiner Mannschaft beitragen. LIGAPORTAL bat den ambitionierten Linksverteidiger zum Wordrap.

Elias Jandrisevits beim ÖFB-Cupspiel gegen die Vienna in der 1. Runde

ASK Voitsberg: Große Familie

Mit 17 Jahren zum GAK in die 2. Liga: Großer Schritt aber coole Erfahrung

Schönster Karrieremoment: Profidebüt (gegen BW Linz)

Endplatzierung mit Voitsberg: Nach dieser Hinrunde auf Platz 1 bzw. Aufstieg

Bester Trainer: Jugend – Mohamed Sahli und Danijel Zenkovic, Erwachsenen – David Preiss

Bester Gegenspieler: Dodi Lukébakio

Idol: David Alaba

Karriereziele: Wieder in den Profibereich (Österreich) - Ausland wäre zudem ein großer Traum

Hobbys neben dem Fußball: Skifahren, Paddle-Tennis, Dart

Lieblingsverein in Österreich: Rapid Wien

Lieblingsverein im Ausland: Borussia Dortmund

CL-Sieger: ManCity oder Real Madrid

Meister in DE/ENG/SPA: Dortmund (wird schwierig), Liverpool, Real Madrid

Ligaportal: Super App - speziell fürs Unterhaus. Man ist von der 1. bis zur letzten Liga immer am aktuellen Stand!

Foto: RIPU