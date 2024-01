Nach guter Herbstsaison – SPG Wels geht angriffslustig ins Frühjahr

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 18:24

Ein starker Herbst soll von einem noch besseren Frühjahr gekrönt werden. Der derzeit Drittplatzierte in der Regionalliga Mitte, die SPG Wels, geht im Frühjahr auf Angriff und will im besten Fall Herbstmeister ASK Voitsberg vom Thron stürzen. Mit zwei Neuzugängen im Gepäck und einer intensiven Wintervorbereitung, wird in der Messestadt gerade der Grundstein für ein erfolgreiches Frühjahr gelegt. LIGAPORTAL sprach mit Klubmanager Peter Huliak sowie Sportdirektor Harun Sulimani.

Im Frühjahr soll in Wels erneut über viele Tore und Siege gejubelt werden

Toller Herbst mit zwei bitteren Pleiten zum Abschluss

Für die SPG Wels hätten ⅔ der ersten Saisonhälfte nicht viel besser laufen können. In 15 Herbstrundenbegegnungen blieb man 13 Partien lang ungeschlagen. Gestartet ist man mit vier Siegen aus vier Spielen und fixierte in einer noch sehr jungen Phase der Saison einen Platz an der Tabellenspitze. Lange Zeit führte man die Regionalliga Mitte auch an, doch dann kamen noch die letzten beiden Spiele gegen Vorwärts Steyr und Voitsberg. Beide Spiele gingen verloren, weshalb man auf den zwischenzeitlichen dritten Rang zurückrutschte. Intern hat man die Hinrunde bereits „analysiert“. Sportdirektor Sulimani bringt zwei Punkte kurz auf den Tisch: „Im Grunde war es eine schlechte Woche und das ein oder andere Unentschieden zu viel, doch ansonsten war es ein guter Herbst.“ Klubmanager Peter Huliak sowie Sportdirektor Harun Sulimani sind mit den bisher gezeigten Leistungen der Mannschaft „sehr zufrieden“ und wollen in der Frühjahrssaison einen Angriff auf Leader Voitsberg starten.

Transferprogramm

Mit Valentin Akrap, zuletzt beim SV Horn in der 2. Liga aktiv, hat man einen sehr jungen und vielversprechenden Stürmer an Land gezogen. Auch in der Defensive schlug man bereits auf dem Transfermarkt zu und kompensierte den Abgang von Arnel Kadric (zum ASKÖ Oedt) mit Josip Gabric vom Ligakonkurrenten SV Ried II. Geht es nach Peter Huliak soll noch ein weiterer Spieler folgen. „Derzeit halten wir noch Ausschau nach einem routinierten Spieler, der speziell gegen Ende der Meisterschaft wichtig wird, so der Klubmanager. Für Sportdirektor Sulimani muss der Spieler allerdings auch „charakterlich in die Mannschaft passen“. „Es kann sein, dass sich das ein oder andere noch tut, doch da muss man noch schauen“, so der Sportdirektor über mögliche weitere Verstärkungen.

Winter-Neuzugang Valentin Akrap mit Sportdirektor Harun Sulimani

Grundstein für das Frühjahr wird am eigenen Platz gelegt

Ein Trainingslager wird es für die Mannschaft aus der Messestadt nicht geben. „Wir haben mit unseren zwei Kunstrasenplätzen so gute Bedingungen, dass wir nirgends hinfahren müssen“, ist Klubmanager Peter Huliak froh über die gute Infrastruktur vor Ort. Zudem absolvieren die Welser mit zehn Testspielen das wahrscheinlich intensivste Vorbereitungsprogramm in der Regionalliga Mitte. „Die Wintervorbereitungszeit will man gut nützen und vereinzelte Dinge probieren. Zudem will man jedem Spieler die nötige Spielzeit geben“, begründet Harun Sulimani die stramme Vorbereitungszeit. -> Link zu den gesamten Testspielen der Regionalliga Mitte

Der Ausblick in ein spannendes Frühjahr

Die Rückrunde verspricht im Titelkampf extrem viel Spannung. Der Vorsprung von Leader Voitsberg beträgt zwar schon sechs Punkte, doch das letzte Wort ist sicher noch nicht gesprochen. Peter Huliak möchte, dass seine Mannschaft Voitsberg mit guten Ergebnissen gleich früh „unter Druck“ setzt. Auch Sportdirektor Sulimani setzt daran fort: „Wir schauen nicht recht auf Andere, da wir dies sowieso nicht beeinflussen können. Wenn wir aber abliefern und performen, erhöhen wir dementsprechend auch den Druck auf die vorderen Plätze. Dann können wir sehen, wie spannend es noch werden kann.“ Aufgrund der Auslosung heißt es für die SPG Wels gleich zum Start ordentlich Punkte sammeln. Tabellarisch trifft man mit z.B. den WAC-Amateuren und ASK Klagenfurt eher auf die Underdogs, doch auch hier warten laut Sportdirektor Sulimani „schwere Partien“. Das Ende der Meisterschaft wird dann aber ohnehin der Thriller schlechthin. In den letzten fünf Spielen warten nur mehr meisterschaftsentscheidende Kracherspiele auf die Messestädter. Vizeherbstmeister Wallern, ungut zu bespielende Gleisdorfer sowie Bad Gleichenberger, Traditionsklub Vorwärts Steyr und der Showdown am allerletzten Spieltag gegen Voitsberg – da darf man sich auf richtig heiße Partien im Meisterkampf gefasst machen. „Wir haben generell die Mentalität jedes Spiel gewinnen zu wollen, egal ob Meisterschafts- oder Testspiel. Ich glaube, dass es ein spannendes Frühjahr werden kann,“ blickt Sportdirektor Harun Sulimani gespannt, aber auch angriffslustig auf die kommende Rückrunde.

Foto: Harald Dostal und SPG Wels

Text: Fabian Hörtenhuber