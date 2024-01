Wettrüsten geht weiter: SPG Wels verpflichtet Ex-Bundesliga-Kicker

Details Freitag, 19. Januar 2024 12:17

Das Wettrüsten in der Regionalliga Mitte geht munter weiter. Nachdem der Tabellenführer aus Voitsberg bereits ordentlich Verstärkung an Bord geholt hat, legen die Welser mit einem weiteren Kracher nach. Vom SKU Amstetten verpflichtet man einen offensiven Mittelfeldspieler mit Bundesliga-Erfahrung. LIGAPORTAL mit den Infos.

Der Neo-Welser hier noch im Dress der LASK Amateure OÖ (zuvor Juniors OÖ)

Marko Kadlec wechselt vom SKU Amstetten in die Regionalliga Mitte zur SPG Wels. Seine fußballerische Laufbahn im Profibereich begann er beim FC Admira Wacker Mödling. Der nun 23-Jährige durfte im August 2018 gegen den TSV Hartberg erstmals in der Bundesliga debütieren und hält bislang bei 33 Einsätzen in der höchsten österreichischen Spielklasse. Nach einigen Jahren bei den Mödlingern folgte im Winter 2022 der Wechsel zu den LASK Amateuren OÖ (damals Juniors OÖ) in die Regionalliga Mitte. Im vergangenen Sommer wagte Kadlec den Schritt zurück in den Profibereich zum SKU Amstetten in die ADMIRAL 2. Liga, wo er im Herbst in elf Spielen (meist als Joker) ein Tor und eine Vorlage verbuchen konnte. Nun folgt der Wechsel auf Leihbasis in die Welser Messestadt, wo er zum Aufstieg verhelfen soll.

