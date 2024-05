Union Gurten gibt Abgang von Stammkeeper Wimmer bekannt

Details Freitag, 10. Mai 2024 11:53

Einser-Goalie Felix Wimmer wechselt von Union Gurten aus der Regionalliga Mitte zur SV Ried in die 2. Liga. Das verlautbarten die Innviertler am Freitag-Vormittag. Bei Gurten überwiegt die Freude, auch wenn sie sich jetzt auf die Suche nach einem neuen Mann zwischen den Pfosten begeben müssen. LIGAPORTAL sprach mit dem sportlichen Leiter Sebastian Dietrich.

"Wir hatten mit Felix im Winter gesprochen und uns eigentlich darauf geeinigt, dass er noch zwei Jahre bei uns bleiben wird", so Sebastian Dietrich, sportlicher Leiter der Gurtener. "Aber es ist klar, dass wir einem Spieler, der so eine Chance bekommt, keine Steine in den Weg legen." Es sei ja auch eine Auszeichnung für Union Gurten, betont Dietrich, der Wimmer nur das Beste für seine weitere Fußball-Karriere wünscht.

Indes hat sich Gurten bereits auf die Suche nach Ersatz gemacht und wird diesen demnächst präsentieren. "Wir werden das aber ohne Spielervermittler tun. Das klappt bei uns im Innviertel nämlich sehr gut. Spielervermittler agieren nämlich nicht immer so, wie man es sich von ihnen erwartet", betont Dietrich.

Foto: Schröckelsberger