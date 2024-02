DSC gerüstet für das Frühjahr

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 21:29

Für den Deutschlandsberger SC stehen die letzten Tage der Vorbereitung für das anstehende Frühjahr auf dem Programm. Die Elf von Christoph „Ladi“ Meier belegt in der Regionalliga Mitte nach der ersten Saisonhälfte den fünften Tabellenplatz. Die Abstände zwischen den Teams sind allerdings sehr gering. So liegen zwischen den Blau-Gelben und dem 14. Platz gerade einmal sieben Punkte. Im folgenden Artikel geht es die Ausgangslage vor dem Restart, die Personalsituation (Zu- bzw. Abgänge) und das ausgerufene Saisonziel. Auch sportlicher Leiter Philip Leitinger kam zu Wort:

Darf der DSC auch im Frühjahr wieder jubeln und den gewünschten Platz im ÖFB-Cup erreichen?

Das zu Meisterschaftsbeginn erklärte Saisonziel – Erreichen eines ÖFB-Cup-Platzes – änderte sich beim DSC auch über den Winter nicht. „Wir sind uns bewusst, dass es ein sehr enges Rennen in der Tabelle ist. Dennoch glaube ich, dass ein Cup-Platz am Ende realisitisch ist“, erklärt der sportliche Leiter Philip Leitinger. Im Kader gab es ein paar Veränderungen. Der Stellvertreter von Leitinger, Rene Amtmann, verließ den DSC nach einem Jahr wieder und kehrt zum SC Kalsdorf zurück. Auf Spielerseite gab es mit Matic Predanic, welcher ins Burgenland zum SC Pinkafeld wechselt, nur einen Abgang. Im Gegenzug holte der DSC vier neue Gesichter nach Deutschlandsberg. Vom UFC Altenmarkt kam Kenan Cormehic (IV, 22 Jahre). Ali Noorzai (ZM, 19) stieß vom Nachwuchs des SK Sturm Graz zum DSC. Daniel Saurer (ZDM, 23) war bereits in der zweiten Mannschaft des SK Sturm Graz aktiv und wurde mit den Grazern in der Saison 2021/22 Meister der Regionalliga Mitte. Saurer, der aus dem Bezirk Deutschlandsberg kommt, zieht sich nun das Blau-Gelbe-Trikot der Süd-Weststeirer über. Vom Ligakonkurrenten SPG Wels holte man den Kärntner Bajram Syla (ZOM, 26) an Bord. Der Angreifer verletzte sich allerdings in der Vorbereitung und muss schon vor dem Rückrundenstart eine Zwangspause einlegen. „Alle neuen Spieler waren in der Vorbereitung bemüht und konnten sich in unseren Teamspirit einfügen. Das ist sehr erfreulich, auch wenn es mir für Bajram Syla sehr leidtut“, meint Leitinger. Insgesamt ist der Verein mit den Transfers im Winter zufrieden. Am 1. März 2024 starten die Deutschlandsberger wieder mit dem Liga-Alltag durch. Mit gleich zwei Heimspielen hintereinander (SV Allerheiligen und Junge Wikinger Ried) freut man sich auf ein gutbesuchtes Stadion und möchte am besten mit vielen Punkten loslegen. Das enge Rennen im Frühjahr verspricht im Voraus schon viel Spannung. Der DSC sieht sich, im inzwischen neunten Jahr in der Regionalliga, gerüstet für die Saisonfortsetzung.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter): „Trotz dem aktuell guten fünften Platz Im Fußball kann sich die Schraube sehr schnell nach unten bewegen, gerade bei so einer starken Konkurrenz in der Regionalliga Mitte. Nach der Vorbereitungszeit bin ich stolz, welchen Teamspirit die Spieler an den Tag legten. Wir möchten gleich zu Beginn so viele Punkte wie möglich holen, um uns nach oben orientieren zu können. Wir sind, denke ich, für das Frühjahr gerüstet.“

Foto: Gerhard Neumayer