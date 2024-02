SC-Weiz-Leistungsträger Lukas Gabbichler: "Wissen von unseren Qualitäten!"

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 22:38

Der SC Weiz beendete die Hinrunde in der Regionalliga Mitte auf dem zwölften Tabellenplatz. Der Klub fuhr 17 Punkte ein. Damit dürfte man wohl nicht zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit einem Leistungsträger, und zwar mit Lukas Gabbichler. Wir wollten von ihm wissen, was gerade im Verein passiert und wie die Ziele für das Frühjahr ausschauen.

Die Weizer um Lukas Gabbichler spielen eine durchwachsene Saison

LIGAPORTAL: Nur noch zwei Wochen - dann geht es wieder los: Freust du dich schon auf die Rückrunde?

Lukas Gabbichler: "Ich freu mich mittlerweile wirklich sehr auf die Meisterschaft und dass es endlich wieder losgeht. Wintervorbereitungen sind glaub ich nicht unbedingt das auf was man sich als Fußballer am meisten freut in der Saison, aber es gehört eben dazu und dass man sich eine gute Voraussetzung im Bereich Fitness für die Saison schafft."

LIGAPORTAL: Haben sich die Ziele durch den Herbst verändert?

Lukas Gabbichler: "Ja, man muss schon sagen dass sich die Ziele aufgrund des Herbstes verändert haben. Ich glaub ich kann für die ganze Mannschaft sprechen, dass wir uns das alles ganz anders vorgestellt haben aber das ist eben der Fußball, da sind oft Kleinigkeiten entscheidend und manche Dinge schwer beeinflussbar. Aber wir haben unsere Ziele adaptiert und ich bin mir sicher dass wir diese erreichen werden."

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Lukas Gabbichler: "Also ganz einfach gesagt - gar nicht. Wir haben uns schwer unter Wert geschlagen aber es hilft jetzt nichts dem nachzutrauern, was hätte sein können - wir wissen um unsere Qualitäten und das wollen wir im Frühjahr jetzt auch zeigen."

LIGAPORTAL: Hat es dennoch Höhepunkte gegeben?

Lukas Gabbichler: "Es st gar nicht so einfach, jetzt einzelnen Höhepunkte aus einer Herbstsaison zu nennen, wenn du nicht zufrieden damit warst. Für mich persönlich aber waren sicher Höhepunkte, dass ich wieder mit guten „alten“ Freuden zusammenspiele und auch mit meinen Bruder das erste mal in einer Mannschaft aufgelaufen bin."

LIGAPORTAL: Konntest du die Pause genießen?

Lukas Gabbichler: "Die Pause war nach dem Herbst schon sehr wichtig um wieder Kräfte zu tanken und sich auch mit anderen Dingen, außer Fußball , zu beschäftigen. Ich nutze die Zeit gerne für Alternativsportarten."

LIGAPORTAL: Wie hast du dich fitgehalten?

Lukas Gabbichler: "Eben durch oben erwähnte Alternativsportarten wie zb Tennis oder Schifahren. Und wir haben eine Heimprogramm bekommen mit diversen Läufen und Kräftigungsübungen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Lukas Gabbichler: "Auf jeden Fall sehr wichtig, da so auch dem Amateurbereich viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und man sich hervorragend informieren kann wie und wann die Vereine, vor allem aus dem Umfeld, die man gerne verfolgt, gespielt haben."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel bzw. den Klassenerhalt?

Lukas Gabbichler: "Für den Meistertitel sollten 60 Punkte reichen und sagen wir mal 30 Punkte braucht es, um die Liga zu halten."

Foto: RIPU