SV Allerheiligen mit dem SAZ und WAC machen gemeinsame Sache

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 22:46

Das Stiefingtaler Ausbildung Zentrum (SAZ) kann einen wahren Meilenstein für das südsteirische Aushängeschild im Nachwuchsfußball verkünden. Die Tinte unter dem Vertrag mit dem Kärntner Bundesligisten Wolfsberger AC als offizieller Kooperationspartner ist trocken. Das SAZ, an dem auch der SV Allerheiligen beteiligt ist, darf sich also auf eine enge Zusammenarbeit mit dem WAC, der seit nunmehr 12 Jahren in der österreichischen Bundesliga und der Europa League für Furore sorgt, freuen.

Neben einem regelmäßigen Austausch zwischen Jugendleitung und Jugendtrainern werden zukünftig auch Spiele und Turniere gemeinsam veranstaltet. Für die Talente des SAZ gibt es darüber hinaus die Möglichkeit sich für die WAC Akademie zu empfehlen/sichten oder mit dem SAZ die steirische Leistungsklasse aufzumischen.

Durch diese Kooperation kann vom Fußball Kindergarten bis zur U17 allen Spielern und Spielerinnen des SAZ eine noch bessere fußballerische Ausbildung geboten werden. Im zweiten Schritt kann das SAZ den Akademiestatus erhalten. Danach steht den Nachwuchstalenten der Sprung im Erwachsenenfußball von der Gebietsliga bis zur Regionalliga und jetzt sogar bis in die Bundesliga offen.

"Mit dieser neuen einzigartigen Möglichkeit kann sich das SAZ weiter von der steirischen Konkurrenz im Nachwuchsfußball abgrenzen und wird noch attraktiver für ambitionierte Fußballer und Fußballerinnen aus der Region", heißt es von Seiten des SAZ.

Insgesamt stellt das Erfolgsmodell SAZ bestehend aus Allerheiligen, Heiligenkreuz, Frannach und Edelstauden derzeit 26 Mannschaften mit 350 Spielern, die von rund 40 Trainern betreut werden. "Über die Kooperation mit dem Bundesligisten WAC Wolfsberg konnte jetzt ein weiterer Meilenstein in der südsteirischen Nachwuchsarbeit gesetzt werden", so Wolfgang Reischl vom SV Allerheiligen.