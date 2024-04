Millionen-Influencer challengt sich mit Vorwärts Steyr auf Social Media

Details Sonntag, 14. April 2024 19:24

Freistoß in die Kreuzecke, Trickshot vom Elfmeterpunkt oder einfach nur zwei Mal berühren und Abschluss: Challenge-Videos dieser Art gehen auf den sozialen Medien regelmäßig viral. Wo die Videos ihren Ursprung haben, lässt sich nicht mehr so wirklich nachvollziehen - an sich sind diese Challenges aber so alt wie der Fußball selbst. Was das mit der Regionalliga Mitte zu tun hat? Der SK Vorwärts Steyr hat dieser Tage selbst so ein Video gepostet, doch der Reihe nach.

Kevin Scherhammer, im Netz besser bekannt als "stargripper44", war Nachwuchskicker bei den Steyrern, vor einigen Jahren hatte er dann seine Karriere beendet und ging unter die Influencer. Mit Erfolg, der 25-Jährige hat auf der Social-Media-Plattform "Tiktok" knapp eine Million Follower - auf "Youtube" über 315.000 Abonennten.

Im geposteten Video zimmert Scherhammer gemeinsam mit den aktuellen Steyr-Kickern Lukas Prokop und Martin Coello sowie seinem Social-Media-Kollegen Sebastian Born den Ball unter anderem mit Volleyschüssen auf das Tor von Valerian Hüttner. "Es wird dazu noch einiges mehr geben in Zukunft", heißt es vom Verein, dem Influencer eine Kooperation eingegangen ist. Das erste Video kann aktuell zwar nicht mit vergleichbaren Videos mithalten, im Vergleich zu anderen Reels und Postings der Oberösterreicher ist das Video aber ein voller Erfolg.