In erster Instanz: ASK Voitsberg erhält Lizenz für 2. Liga

Details Freitag, 12. April 2024 14:31

Der ASK Voitsberg führt bekanntlich souverän die Tabelle der Regionalliga Mitte an. Der Aufsteiger könnte damit den Durchmarsch von der steirischen Landesliga in die 2. Liga schaffen. Man hat jedenfalls um die Lizenz angesucht. Nun gibt es die Erfolgsmeldung. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Die Weststeirer haben am Freitag in erster Instanz die Lizenz für den Aufstieg in den Profi-Bereich bekommen. Neun Runden vor Schluss führt man mit elf Punkten Vorsprung die Tabelle an. "Die Lizenz in erster Instanz erhalten zu haben, freut uns immens", heißt es vom Verein.

Gegen den Senat-5-Beschluss können die Clubs bestimmungsgemäß innerhalb von acht Tagen beim Protestkomitee schriftlich Protest erheben - die Frist endet heuer am Montag, den 22. April. Die Entscheidung des Protestkomitees wird heuer bis Montag, 29. April, getroffen sein. Damit endet dann der Instanzenweg innerhalb der Bundesliga. Danach kann innerhalb von acht Tagen Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht eingebracht werden.