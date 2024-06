Gleisdorf nach Niederlage bei den LASK Amateuren plötzlich in akuter Abstiegsgefahr

Details Freitag, 31. Mai 2024 23:08

Die LASK Amateure feierten einen verdienten 3:1-Sieg gegen den FC Gleisdorf in der 29. Runde der Regionalliga Mitte. Nach dem 8:0 in der Vorwoche über Wallern geht der Erfolgslauf der jungen Athletiker weiter. Gleisdorf hingegen ist nun seit sechs Spielen ohne Sieg und ist plötzlich in akuter Abstiegsgefahr. Die gesamte Saison über waren die Steirer nie unterhalb von Rang zehn – durch die heutige Niederlage folgte der Absturz auf Platz 13!

Frühe Führung durch Vicol

Nach etwa 20 Minuten, nach einem ausgeglichenen Beginn und gegenseitigem Abtasten, nahm das Spiel endlich an Fahrt auf. Die Athletiker kamen dem ersten Treffer näher: Nach einem Freistoß von Vielgut landete ein Kopfball der Linzer an der Latte (19.). Sekunden später setzte der junge Jakob Wanker seinen Kopfball knapp neben das Tor. Dies hinderte die Schwarz-Weißen nicht daran, den Druck stetig zu erhöhen und phasenweise mit viel Tempo und ansehnlichen Kombinationen zu spielen. In der 43. Minute zahlte sich der Aufwand erstmals aus: Nach einer Flanke von links traf Marco Schabauer die Latte, doch beim Nachschuss von Rocco Vicol war selbst das Aluminium machtlos – sein siebtes Saisontor.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem guten Abschluss der ersten 45 Minuten begann der zweite Abschnitt mit einem Fehlstart für die Linzer. Nach einem Eckball landete der Ball vor den Füßen von Gleisdorfs Patrick Schroll, der ihn per Direktabnahme zum 1:1 versenkte. Nur zwei Minuten später verhinderte U21-Nationaltorhüter Lukas Jungwirth im Eins-gegen-Eins den Rückstand. Doch die Freude der Gleisdorfer währte nicht lange. Die Oberösterreicher übernahmen schnell wieder die Kontrolle und suchten erneut den Weg zur Führung. Mit Erfolg: Eine Hereingabe von rechts fand Wanker, der nach 58 Minuten souverän zum 2:1 einschob und den Treffer mit einem spektakulären Salto feierte. Vier Minuten später verhinderte erneut die Latte einen weiteren Treffer von Vicol, aber kurz darauf sorgte Schabauer für die Vorentscheidung. Ideal durch einen vertikalen Pass in Szene gesetzt, bewahrte der 18-Jährige die Ruhe und traf zum 3:1. Auch der Platzverweis des kurz zuvor eingewechselten Jordan Philipsky (78.) änderte nichts am verdienten Sieg.

Durch den Sieg festigen die Linzer damit einen Platz in den Top-4 und hätten theoretisch sogar noch die Möglichkeit auf den Vizemeistertitel. Gleisdorf stürzt nach den Leistungen der letzten Wochen in den Keller und ist nun in akuter Abstiegsgefahr. Kommende Woche wartet auf die Linzer Bad Gleichenberg. Der FC Gleisdorf empfängt den SV Wallern.

Stimme zum Spiel

Luka Pavlovic (Trainer LASK Amateure): "Ein sehr gutes Spiel von uns, das erneut mit einem Sieg belohnt wurde. Leider mit einem Platzverweis in der Schlussphase, aber trotzdem ein großes Lob an die Mannschaft. Zwölf Tore in zwei Spielen sind eine überragende Leistung! Aufstellungen LASK: Lukas Jungwirth - Moritz Würdinger (K), Elias Prosic, Georg Braun, Patrik Peric, Robert Martic - Leo Vielgut, Marco Schabauer, Yanis Eisschill, Rocco Vicol, Jakob Wanker -



Ersatzspieler: Fabian Schillinger, Jordan Philipsky, Sebastian Leitner, Eduard Josef Haas, Julian Sams, Philipp Haberl



Trainer: Thomas Piermayr Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser - Jörg Wagnes, Felix Schlemmer, Alexander Kager, Michael Loder, Matej Grgic - Christian Berger



Ersatzspieler: Philipp Fraiss, Leon Wlattnig, Fabian Lenhart, Matthias Roitner, Moritz Mauerhofer, Leon Pliso



Trainer: Mag. Christoph Krasser

Regionalliga Mitte: LASK Amateure OÖ : Gleisdorf - 3:1 (1:0)

63 Marco Schabauer 3:1

58 Jakob Wanker 2:1

48 Patrick Schroll 1:1

44 Rocco Vicol 1:0

Foto: Harald Dostal

F.H.