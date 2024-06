Abstieg besiegelt: Allerheiligen muss nach Heimniederlage gegen Vöcklamarkt in die Landesliga

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:26

Letzte Chance für Allerheiligen im Heimspiel gegen die UVB Vöcklamarkt, noch die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Es waren also drei Punkte Pflicht für die Gallier. Aber auch Vöcklamarkt war noch nicht gerettet und benötigte den Sieg dringend. Schlussendlich setzten sich die Gäste aus Oberösterreich knapp mit 2:1 durch und machen einen großen Schritt zum Klassenerhalt. Der Regionalliga-Dino aus Allerheiligen steigt nach 18 Jahren in der dritthöchsten Spielklasse einen Spieltag vor Schluss fix ab.

Die Elf von Zoran Eskinja muss nach der Heimniederlage gegen Vöcklamarkt nach 18 Jahren in der Regionalliga den Gang in die Landesliga antreten.

Blitzstart und schnelles Tor für die Gäste

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften, dass sie den Sieg unbedingt wollten und natürlich auch brauchten. Es dauerte nicht lange, bis die Gäste den ersten Treffer des Abends erzielen konnten. In der 15. Minute nutzte Marco Meilinger einen Ballverlust der Heimelf an der Mittellinie und verwandelte einen Steilpass zum 1:0 für UVB Vöcklamarkt. Der frühe Rückstand schockte den ASV Allerheiligen zunächst, doch die Gallier fingen sich schnell wieder und drängten auf den Ausgleich. In der 27. Minute war es dann Jonas Janetzko, der die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss zum 1:1-Ausgleich brachte. Nach einem Konterangriff über die rechte Seite vollendete Jonas Janetzko die Hereingabe perfekt zum Treffer für die Hausherren. Nur zehn Minuten später war es aber wieder die UVB, die jubeln durfte. Nach einem Freistoß setzte Denis Brozik das Leder per Kopf in die Maschen. Allerheiligen war wieder gefordert und drückte auf den erneuten Ausgleich. Eine Top-Chance konnte Vöcklamarkt-Keeper Schober aber entschärfen und brachte die 2:1-Pausenführung in die Kabine – Stand jetzt wäre Allerheiligen abgestiegen.

Allerheiligen kommt trotz Chancenplus nicht zu Toren

Nach der Halbzeitpause versuchte der ASV Allerheiligen das Spiel zu drehen und setzte die Gäste stark unter Druck. Die Hausherren waren klar am Drücker und fanden Chancen auf den Ausgleich vor. Immer wieder verhinderte aber UVB-Torhüter Wolfgang Schober einen Treffer. Auch in der Schlussphase war Allerheiligen klar am Drücker, doch konnte die vorgefundenen Chancen einfach nicht nutzen. Somit war nach 95 Minuten Schluss und der Abstieg des Regionalliga-Dinos besiegelt. Die UVB Vöcklamarkt macht einen großen Schritt zum Klassenerhalt, ist aber trotzdem noch lange nicht gerettet. Der Showdown am letzten Spieltag bringt uns somit nach Allerheiligen und Bad Gleichenberg den letzten Absteiger.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Unglaublich wichtiger, wenn auch etwas glücklicher, Sieg gegen Allerheiligen. Sie waren in der zweiten Hälfte klar besser als wir und hatten einige Chancen. Wir haben uns die drei Punkte heute aber einfach erkämpft. Was 'Schobi' (Anm. Torhüter Wolfgang Schober) heute gesaugt hat, war ein Wahnsinn – der hat uns heute gerettet. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Angriffe nicht mehr fertig gespielt und Allerheiligen hat richtig Druck gemacht, da es ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt war. Wenn man nun auf die Tabelle blickt, war es aber ein unglaublich wichtiger Sieg. Nächste Woche geht es trotzdem nochmal um alles!

Aufstellungen

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Leon Martincevic, Paul Kargl - Anto Jelec, Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Erik Derk, Julian Janetzko, Sally Christian Preininger - Jonas Janetzko, Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Jakob Obenaus, Jan Erik Grillitsch, Antonio Schauer, Philipp Zentner, Matthias Götzinger, Samuel Fruhmann



Trainer: Zoran Eskinja

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Daniel Pointner, Moritz Gaugger, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Denis Brozik, Marius Brandmayr, Severin Hager, Umberto Gruber - Franko Knez



Ersatzspieler: Lukas Purrer, Michael Eberl, Edison Imeri, Roland Nagy, Toni Mestrovic, Teo Jukic



Trainer: Bernhard Kletzl

Regionalliga Mitte: Allerheiligen : Vöcklamarkt - 1:2 (1:2)

38 Denis Brozik 1:2

27 Jonas Janetzko 1:1

15 Marco Meilinger 0:1

