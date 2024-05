Keine Kooperationen: Einstellung des Spielbetriebs von TUS Bad Gleichenberg amtlich

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 10:07

Nun ist es amtlich: Der TUS Bad Gleichenberg nimmt seine Kampfmannschaft aus dem Bewerb, also aus der Regionalliga Mitte, und konzentriert sich fortan auf den Nachwuchsfußball (wir berichteten). Das wurde am gestrigen Mittwoch bei einer Vorstandssitzung beschlossen. Damit sind auch diverse Kooperationen, die in den vergangenen Tagen die Runde machten, vom Tisch. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Mit Saisonende zieht sich der TUS Bad Gleichenberg aus der Regionalliga zurück und nimmt mit der Kampfmannschaft vorerst an keiner Meisterschaft mehr teil“, teilt der TUS Bad Gleichenberg mit. Jörg Siegel, der dem TUS Bad Gleichenberg seit 1998 als Obmann vorsteht: „Ich glaube, dass wir mit dem Aufstieg in die Regionalliga, dem Erreichen der dritten ÖFB-Cuprunde gegen Red Bull Salzburg 2017, Rang drei in der Saison 2018/2019 und der bis heute sehr erfolgreichen Zeit wirkliche Marken im Spitzensport gesetzt haben. Fünf wunderschöne Meistertitel haben diese mehr als 25 Jahre zu etwas Besonderem in unserem Leben gemacht.“

Zwar dürfte es zuletzt noch Gespräche mit dem SV Feldbach (Unterliga Süd), Gnas (Absteiger aus der Landesliga) und sogar dem GAK 1902 (Meister in der 2. Liga) hinsichtlich einer Kooperation gegeben haben, diese sind mit dem Beschluss bei der Vorstandssitzung aber nun auch auf vom Tisch.