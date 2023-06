Treibach muss nach Niederlage gegen Deutschlandsberg absteigen

Details Samstag, 10. Juni 2023 11:37

Für Treibach gab es zum Saisonabschluss gegen Deutschlandsberg, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Nach zwischenzeitlicher Führung konnten die Gäste das Spiel noch mit 3:1 für sich entscheiden. Die Althofner steigen hiermit aus der Regionalliga ab.

1:1 zur Pause

Die Deutschlandsberger waren in der Anfangsphase klar überlegen. Nach zwei Minuten ging ein Schuss von Galitekin knapp über das Tor der Kärntner. Kurz darauf hatte DSC-Stürmer Niko Tisaj gleich zweimal die Möglichkeit auf den Führungstreffer. Treibach-Tormann Payer konnte aber jeweils abwehren. Die Steirer gaben weiterhin ordentlich Gas und konnten immer wieder Angriffe starten. Entgegen dem Spielverlauf freuten sich dann aber die Kärntner über das erste Tor. Goalgetter Kevin Vaschauner zog vor der Strafraumgrenze ab und versenkte die Kugel flach in die Maschen (33.). Die Deutschlandsberger zeigten sich durch den überraschenden Rückstand aber nicht geschockt und konnten wenig später ausgleichen. Nach 35 Minuten flankte Galitekin die Kugel in den Strafraum auf Dean Slisko. Dieser köpfte dann zum verdienten Ausgleich vor der Pause ein.

DSC fährt verdienten Sieg ein

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste weiterhin an. Aber auch die Gastgeber kamen zu gefährlichen Chancen. Zwei davon konnte DSC-Tormann Jonas Veit mit Glanztaten entschärfen. Eine viertel Stunde vor Schluss klingelte es dann im Treibacher Kasten. Christoph Urdl war mit einem wuchtigen Schuss auf die Innenstange erfolgreich und drehte das Spiel für sein Team. Nur zwei Minuten danach machte der DSC den Doppelschlag perfekt. Niko Tisaj netzte nach einer Urdl-Vorlage zum 3:1 ein. Es blieb beim Auswärtssieg für Deutschlandsberg.

Deutschlandsberg beendet die Meisterschaft auf dem siebenten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz des SK Treibach kommt dürftig daher, wie fünf Siege, zehn Remis und 15 Niederlagen nachhaltig belegen. Das war schlussendlich zu wenig für den Klassenerhalt und Treibach muss somit eine Etage tiefer in die Kärntner Liga.

Philip Leitinger (sportl. Leiter DSC): "Nachdem wir sehr gut gestartet sind, gerieten wir unerwartet in Rückstand. Danach haben wir aber einen Gang zugelegt und dominiert. Es war ein verdienter Auswärtssieg. Für den SK Treibach tut es mir leid, dass sie absteigen müssen, aber ich denke, dass wir uns bald wieder in der Regionalliga Mitte sehen. Meinen Jungs wünsche ich nun ein tolles Wochenende im kroatischen Porec, sie haben sich das nach einer tollen Saison wirklich verdient."

Regionalliga Mitte: SK Treibach – DSC Wonisch Installationen, 1:3 (1:1)

78 Niko Tisaj 1:3

76 Christoph Urdl 1:2

37 Dean Slisko 1:1

34 Kevin Vaschauner 1:0

