Vöcklamarkt zum Abschluss erfolgreich bei Allerheiligen

Der SV Allerheiligen bekam es in der letzten Runde der laufenden Saison mit Vöcklamarkt zu tun. Die Südsteirer waren noch nicht fix vor dem Abstieg bewahrt. Trotz einer 0:1-Heimniederlage gegen die Oberösterreicher spielt Allerheiligen auch im kommenden Jahr in der Regionalliga Mitte, da zeitgleich Treibach verlor.

Allerheiligen bleibt trotz Niederlage in der Liga

Die Gäste aus Vöcklamarkt hatten schon nach zehn Spielminuten eine Riesenmöglichkeit auf die Führung. Nach einer Hereingabe in den Strafraum traf der Ball aber nur die Querlatte. Wenige Minuten später sollten sich die Laganda-Männer aber mit dem ersten Treffer belohnen. Marco Meilinger zog vom Sechzehner ab und versenkte die Kugel flach in die Maschen.

Der SV Allerheiligen holte aus 30 Spielen 28 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz 13. Sattelfest war die Defensive des Heimteams in dieser Saison beileibe nicht. Und da auch der Angriff nicht in Schwung kam, steht Allerheiligen zum Ende der Spielzeit mit einem tristen Torverhältnis von 35:56 da. Die Saisonausbeute der Südsteirer ist mager: Die Bilanz setzt sich aus acht Erfolgen, vier Remis und 18 Pleiten zusammen.

Mit Rang elf hat die UVB Vöcklamarkt am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Die Offensive von Vöcklamarkt wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam die UVB Vöcklamarkt auf gerade einmal 29 Tore. Die Saisonbilanz von Vöcklamarkt kommt dürftig daher, wie sieben Siege, zwölf Remis und elf Niederlagen nachhaltig belegen. Die UVB Vöcklamarkt verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

Foto: Alois Huemer

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – UVB Vöcklamarkt, 0:1 (0:1)

17 Marco Meilinger 0:1

