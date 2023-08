Riesenüberraschung! Junge Wikinger Ried schießen Bad Gleichenberg aus eigenem Stadion

Details Freitag, 11. August 2023 22:54

Wer hätte sich das gedacht. Die Jungen Wikinger Ried feierten am Freitagabend bei TUS Bad Gleichenberg einen Kantersieg. Die Oberösterreicher erwischten die klar favorisierten eiskalt und gewannen klar und deutlich mit 5:1.

Ried legt vor

Der Junge Wikinger Ried ging vor 350 Zuschauern in Führung. Roman Steinmann war es, der in der dritten Minute zur Stelle war - dem Treffer war ein herber Schnitzer in der Defensive der Heimischen vorausgegangen, den die Gäste eiskalt ausnutzen konnten. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was in der 27. Minute auch gelingen sollte. Julian Baumgartner brachte das Netz für den Gast zum Zappeln. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Gleichenberg ist geschockt, wirkt paralysiert und hat kurz darauf Glück, dass nicht das 0:3 fällt. Der Ball geht an die Latte. Bis Schiedsrichter Martin Begusch den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Zwei Ausschlüsse zur selben Zeit

Im zweiten Durchgang startet Gleichenberg dann besser und kann verkürzen. Michael Krenn witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für die Tus Bad Gleichenberg ein (48.). Plötzlich ist wieder Hoffnung da bei den Gastgebern, die die erste Halbzeit völlig verschlafen hatten. In die Bredouille brachten Philipp Stuber Hamm und Michael Hochleitner, die beide in der 69. Minute die Ampelkarte sahen. Damit ist Gleichenberg in doppelter Unterzahl. Das wird jetzt wirklich schwer. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. Die Rieder nutzen das Überzahlspiel und sollten noch drei Tore erzielen.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist die Tus Bad Gleichenberg eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Bad Gleichenberg im Mittelfeld der Tabelle.

Beim Junge Wikinger Ried präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6).

Mit diesem Sieg zog der Junge Wikinger Ried an der Tus Bad Gleichenberg vorbei auf Platz sieben. Bad Gleichenberg fiel auf die neunte Tabellenposition.

Am kommenden Freitag trifft die Tus Bad Gleichenberg auf den SK BMD Vorwärts Steyr, der Junge Wikinger Ried spielt tags darauf gegen den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen.

Peter Hochleitner (Trainer Bad Gleichenberg): "Das war heute ein gebrauchter Tag, ein Kapitalversage aller Mannschaftsteile. Das muss man so hart sagen. Wir werden das analysieren, natürlich haben aber die beiden Ausschlüsse das Spiel mitentschieden. Ried war heute aber insgesamt klar stärker und hat auch verdient in der Höhe gewonnen."

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – Junge Wikinger Ried, 1:5 (0:2)

92 Erion Aljiji 1:5

89 Mateo Zetic 1:4

73 Ben-Travis Woerndl 1:3

48 Michael Krenn 1:2

27 Julian Baumgartner 0:2

3 Roman Steinmann 0:1

