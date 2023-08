Gurten deklassiert Allerheiligen vor eigenem Publikum

Details Samstag, 12. August 2023 06:42

Die Union Raiffeisen Gurten fertigte den ASV Allerheiligen am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Schon zur Pause stand es 2:0 und der Grundstein für den Sieg war gelegt.





Klare Sache

Die Gäste finden gleich gut ins Match und das 1:0 sollte nicht lange auf sich warten. Dominic Bauer traf vor 200 Besuchern zum 1:0 (17.) - seinen Schuss lässt sich der Goalie durch die Finger gleiten. Für das zweite Tor der Union Gurten war Tobias Schott verantwortlich, der in der 19. Minute das 2:0 besorgte - schöner Schuss ins lange Eck aus 20 Metern. Damit ist für klare Fronten gesorgt, Allerheiligen tut sich sehr schwer. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Spiel entschieden

Mit dem 3:0 von Lukas Schlosser für Gurten war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.) - nach einem Durcheinander im 16er drückt er den Ball über die Linie. Die Gastgeber können nicht zulegen. Der Gast baute die Führung aus, indem Devad Selman zwei Treffer nachlegte (90./92.) - zunächst trifft er nach einer Flanke Volley, dann nach einer Flanke mit dem Kopf. Die Union Raiffeisen Gurten überrannte Allerheiligen förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der ASV Allerheiligen steht nach drei Spieltagen an letzter Position des Klassements.

Die Union Gurten machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz sechs. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Gurten.

Am kommenden Dienstag tritt Allerheiligen beim USV RB Weindorf St. Anna am Aigen an, während die Union Raiffeisen Gurten drei Tage später den DSC Wonisch Installationen empfängt.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Trotz des klaren Ergebnisses war es ein hart erarbeiteter Sieg. Wir spielten gegen einen richtig starken Gegner. Felix Wimmer im Tor war heute überragend und ließ die Allerheiligener Offensive verzweifeln. Alles in allem war es ein verdienter Sieg."

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – Union Raiffeisen Gurten, 0:5 (0:2)

92 Devad Selman 0:5

90 Devad Selman 0:4

48 Lukas Schlosser 0:3

19 Tobias Schott 0:2

17 Dominic Bauer 0:1

