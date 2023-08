Kein Sieger im Steierderby: DSC und St. Anna/A. trennen sich Unentschieden

Details Freitag, 11. August 2023 22:09

Der DSC Wonisch Installationen remisierte gegen den USV RB Weindorf St. Anna mit 1:1. Nach zögerlichen Beginn agierten die Hausherren im Verlauf der Partie immer stärker - sie kamen aber dennoch über ein Unentschieden nicht hinaus.

Andreas Lackner traf für St. Anna

Starke Anfangsphase der Gäste

Die ersten zwanzig Minuten gehörten klar den Gästen aus St. Anna, die bereits in Minute drei die erste Möglichkeit durch Christoph Kobald verzeichneten. Nur sieben Minuten später klingelte es aber dann im Kasten - Kobald mit der Vorarbeit - und Andreas Lackner traf vor 654 Besuchern zum 1:0 (10.). Die Hausherren wachten jetzt auf und übernahmen sukszessive das Kommando. Marco Fuchshofer ließ sich in der 31. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Deutschlandsberg. In Minute 34 waren die rund 600 Besucher aus dem Häuschen - Christian Degen zimmerte einen Freistoß an die Querlatte. Das war es mit den Highlights in der ersten Halbzeit - ein spannender zweiter Durchgang durfte erwartet werden.

Marco Fuchshofer glich für DSC aus

Deutschlandsberg mit mehr Zugriff in Hälfte zwei

Der zweite Spielabschnitt blieb dann aber einiges schuldig, beide Teams standen sehr sicher, kamen noch zu einigen Möglichkeiten - die Hausherren hatten mehr Zugriff und die besseren Chancen. Kurz vor Schluss hatte der DSC großes Glück - ein Bogenschuss von Markus Klöckl konnte vom Heimkeeper Jonas Veit im letzten Moment pariert werden - das wäre es gewesen! Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Bernd Eigler setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Der DSC Wonisch Installationen ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der USV St. Anna/A. derzeit auf dem zwölften Rang.

Als Nächstes steht für Deutschlandsberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen die Union Raiffeisen Gurten. St. Anna/A. tritt bereits drei Tage vorher gegen den ASV Allerheiligen an (16:00 Uhr). Der Nachtrag zur zweiten Runde steht an.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Meier, Trainer DSC:

"Das Spiel ist ab der 20. Minute auf ein Tor gelaufen. Da waren wir klar besser. Aufgrund der zweiten Hälfte, in der wir vier Großchancen hatten, hätten wir uns den Sieg verdient gehabt. Wenns ganz blöd läuft geht der Bogenschuss in der Schlussminute ins Tor - da hatten wir großes Glück."

Edgar Spath, Trainer St. Anna:

"Es war ein recht ordentliches Spiel von beiden Seiten. Es war sehr flott und vielen Chancen geprägt. Das Unentschieden war gerecht. Ich muss meiner Mannschaft gratulieren, sie hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben."

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 1:1 (1:1)

31 Marco Fuchshofer 1:1

10 Andreas Lackner 0:1

Aufstellungen:

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Andreas Fuchs (78. Weinberger), Bernd Rindler, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik (78. Weissenbrunner) - Niko Tisaj, Matic Predanic (63. Markovic), Marco Fuchshofer

St. Anna/A.: Simon Georg Donner - Jure Petric, Adnan Hajdarevic, Alexander Thurner-Seebacher, Markus Klöckl, Andre Muhr - Christoph Kobald (K), Marko Maucec (34. Ploj), Florian Weiler (63. Maric) - Paul Kiedl, Andreas Lackner (90+1 Weber)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

