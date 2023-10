Kmetic Doppelpack! ASK Klagenfurt bezwingt Deutschlandsberg nach Rückstand

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:16

Die 14. Runde der Regionalliga Mitte brachte zum ersten Mal überhaupt das Duell zwischen Aufsteiger ASK Klagenfurt und dem Deutschlandsberger SC. Die auswärtsstarken Südwest-Steirer durften sich in der ersten Hälfte über den Führungstreffer freuen. Die Kärntner legten mit einem Kmetic-Doppelpack aber nach und siegten am Ende verdient mit 3:1.

Rückstand gedreht

Nach acht Minuten landete der Ball das erste Mal im Netz der Gastgeber. Christian Degen sendete einen Freistoß in den Strafraum. DSC-Kapitän Claudio Lipp war mit dem Fuß korrekt zur Stelle und machte den Führungstreffer für die Gäste. Anschließend wurden die Thuller-Männer aus Klagenfurt aktiver. Nach 21 Minuten verfehlte ein Schuss das leere Tor und landete im Außennetz. Die Gäste konnten sich ein paar Halbchancen herausspielen. Wenige Minuten danach durften die Heimischen dann jubeln. Mersei Nsandi schnappte sich auf der linken Seite die Kugel und passte in den Strafraum. Dort wartete mit Anej Kmetic der perfekte Abnehmer und es stand 1:1. Die favorisierten Steirer waren nach ihrem Führungstreffer quasi vom Spiel abgemeldet. Der Spielaufbau wollte nicht gelingen und auch in der Abwehr stand man nicht sattelfest. Die 37. Minute brachte für den ASK Klagenfurt die Wende. Indirekter Freistoß von der linken Seite und zum zweiten Mal war es Kmetic, der wieder entscheidend zum Ball kam und einnetzte. Für den Slowenen waren es die Saisontreffer sechs und sieben. Mit dem 2:1 endete die erste Halbzeit.

ASK feiert Heimsieg

Nach Wiederbeginn versuchten die Deutschlandsberger auf den Ausgleich hinzuarbeiten. Die Meier-Elf konnte aber aus dem Spiel heraus kaum gefährliche Akzente setzen. So waren es die Standardsituationen, die den Gästen die größten Chancen bescherten. Einmal verfehlte der Ball das Tor knapp und ein anderes Mal war ASK-Tormann Nössler zur Stelle. In der Schlussphase hatten die Heimischen dann noch eine gute Kopfballmöglichkeit. In der Nachspielzeit war dann der Deckel endgültig drauf. Melvin Osmic erzielte nach einem Konter das 3:1. Mit diesem Spielstand pfiff SR Hubinger die Partie dann ab und der ASK Klagenfurt holte den zweiten Heimsieg in dieser Saison.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter Deutschlandsberg): „Wir haben gut begonnen und auch den Führungstreffer erzielt. Nach dem Eigenfehler, der zum 1:1 führte, haben wir das Spiel dann komplett aus der Hand gegeben. Wir hatten vor der Pause auch Glück, dass die Kärntner nicht das 3:1 machten. Letztendlich eine verdiente Niederlage.“

Deutschlandsberg führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird der DSC Wonisch Installationen nach unten durchgereicht.

Am kommenden Samstag trifft ASK Klagenfurt auf den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, Deutschlandsberg spielt tags zuvor gegen die UVB Vöcklamarkt.

Foto: Gerhard Neumayer

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – DSC Wonisch Installationen, 3:1 (2:1)

94 Melvin Osmic 3:1

36 Anej Kmetic 2:1

28 Anej Kmetic 1:1

8 Claudio Lipp 0:1

