Wallern/St. Marienkirchen fertigt Bad Gleichenberg zum Frühjahrsauftakt ab

Details Freitag, 01. März 2024 22:14

Dem SV Wallern gelingt gegen die TUS Bad Gleichenberg ein positiver Frühjahrsauftakt in der Regionalliga Mitte. Auf der Sportanlage in Wallern konnte das Team von Trainer Horst Haidacher die Serie auf sieben Spiele ohne Niederlage ausbauen und bleibt somit weiter am Spitzenreiter Voitsberg dran. Nach einem Blitzstart der Hausherren wusste Bad Gleichenberg sofort eine Antwort – in weiterer Folge war allerdings das Heimteam die griffigere Mannschaft und schickte die Steirer mit insgesamt fünf Gegentreffern wieder nach Hause.

Wallern jubelt zum Frühjahrsauftakt

Torreicher Beginn

In den Anfangssequenzen schenkten sich beide Mannschaften nichts. Gleich nach vier gespielten Minuten setzte sich Philipp Huspek über die rechte Seite durch und bediente im Zentrum ideal Daniel Steinmayr, welcher cool einschieben konnte. Die Antwort von den Gleichenberger lies nicht lange auf sich warten – In weiterer Folge eines Standards vollstreckt Gregor Zelko nach acht Minuten zum 1:1-Ausgleich. Die neuerliche Führung der Oberösterreicher ließ nicht lange auf sich warten. Michael Schildberger kommt infolge einer einstudierten Eckballvariante an die Kugel und vollendet zum 2:1. Eine strittige Situation gab es zudem auch noch, wo allerdings nicht auf Elfmeter für Bad Gleichenberg entschieden wurde. Mit dem Spielstand von 2:1 ging es in die Katakomben.

Wallern demütigt dezimierte Bad Gleichenberger im zweiten Durchgang

Lange blieb der zweite Durchgang relativ offen. In der 60. Spielminute wurde der Gleichenberger Damjan Poposki allerdings aufgrund einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt. Er fuhr den Ellbogen in Brusthöhe aus und wurde folgerichtig von Schiedsrichter Treffer vom Platz verwiesen. Wallern kam daraufhin immer besser in Schwung und druckte eine Viertelstunde vor Schluss nochmal ordentlich aufs Gaspedal. Zuerst erzielte Philipp Mitter nach einer Huspek-Hereingabe per Kopf das 3:1 (75‘). Wenige Minuten später war es der eingewechselte Oliver Affenzeller, der eine Flanke eiskalt verwerten konnte. Und als ob es nicht schon genug ist, durfte sich auch noch Felix Huspek in den Spielberichtsbogen eintragen, der mit dem 5:1 den Schlusspunkt setzte. Wallern bleibt somit erster Verfolger der Voitsberger mit fünf Zählern Abstand auf die Spitze. Bad Gleichenberg ist nach dieser Niederlage nun schon gehörig unter Druck im Abstiegskampf.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg! Es ist trotzdem immer schwierig, weil man nicht weiß wo man an Beginn steht. Bad Gleichenberg hat es uns im ersten Durchgang sehr schwer gemacht. Nach dem Ausschluss muss man das Spiel aber trotzdem erst mal so souverän fertig spielen. Wir sind diszipliniert geblieben, haben uns die Chancen gut herausgespielt und am Ende verdient gewonnen."

Am kommenden Freitag gastiert die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen beim SK BMD Vorwärts Steyr, die Tus Bad Gleichenberg spielt am selben Tag gegen den FC Gleisdorf 09.

Aufstellungen:

Wallern: Daniel Zach, Jakob Karlinger, Philipp Huspek, Dejan Misic, Lorenz Mayrhuber, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Felix Huspek, Philipp Mitter, Lukas Schindler, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Lorenz Stadler, Alexander Dallhammer, Denny Schmid, Oliver Affenzeller, Stephan Alfons Dieplinger, Maximilian Straif



Trainer: Horst Haidacher

Bad Gleichenberg: Rudolf Lang - Paul Sarac, Gregor Zelko, Nemanja Gajic, Philipp Stuber Hamm - Jure Perger, Marcel Treitler, Damjan Poposki, Leon Sres, Raphael Wien - Philipp Wendler (K)



Ersatzspieler: Alen Buzeti, Jonas Gmeindl, Moritz Holzerbauer, Marc Geigl, Sandro Schleich, Patrick Wiesenhofer



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

Foto: SV Zaunergroup Wallern

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – Tus Bad Gleichenberg, 5:1 (2:1)

82 Felix Huspek 5:1

80 Oliver Affenzeller 4:1

74 Philipp Mitter 3:1

19 Michael Schildberger 2:1

8 Gregor Zelko 1:1

4 Daniel Steinmayr 1:0