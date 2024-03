Neuzugang Krienzer trifft: ASK Voitsberg triumphiert beim SC Weiz

Details Freitag, 01. März 2024 21:45

Für den SC BauerBikes Weiz gab es in der Partie gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. ASK Voitsberg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel war der SC Weiz bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen. Die Voitsberger starten damit wunschgemäß ins Frühjahr.

Voitsberg jubelt in Weiz

Voitsberg geht in Führung

Das Spiel beginnt mit zwei Teams, die durchaus mutig nach vorne spielen. Auch die Gastgeber verstecken sich nicht. Vor 500 Zuschauern markierte schließlich Neuzugang Martin Krienzer die Führung für Voitsberg (27.) - er läuft durch und schiebt den Ball am Tormann vorbei. Mit der Führung im Rücken wollen die Weststeirer nachlegen, woraus aber nichts wird. Bis der Unparteiische Thomas Ofner den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Weiz verkürzt zu spät

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Maximilian Suppan erhöhte den Vorsprung von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg nach 51 Minuten auf 2:0 - Jandrisevits mit dem Assist und Suppan versenkt den Ball mit voller Kraft unter die Latte. Mit dem 3:0 durch Krienzer aus einem Konter schien die Partie bereits in der 57. Minute mit dem Ligaprimus einen sicheren Sieger zu haben. Zwar gibt Weiz nicht auf, doch mehr als der Anschusstreffer durch Jan Niklas Ostermann in Folge einer misslungenen Abwehrtat ist für die Oststeirer nicht drin. Unter dem Strich verbuchte ASK Voitsberg gegen den Gastgeber einen 3:1-Sieg.

Der SC BauerBikes Weiz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der SC Weiz die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Voitsberg gerät man immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich Weiz schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vom Glück verfolgt war der SC BauerBikes Weiz in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Wer soll ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen den SC Weiz die nächsten drei Punkte und führen das Feld der Regionalliga Mitte weiter an. Mit nur zwölf Gegentoren stellt ASK Voitsberg die sicherste Abwehr der Liga. Voitsberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag tritt Weiz bei den RZ Pellets WAC Amateure an, während ASK Voitsberg einen Tag zuvor die SPG LASK Amateure OÖ Amateure empfängt.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Ich will nicht sagen, dass das Spiel anders hätte ausgehen können, wir haben es uns aber selbst schwer gemacht. Und dass Voitsberg dann die Chancen nutzt, die man ihnen gibt, ist wohl logisch. Die stehen nicht umsonst dort, wo sie stehen. Unsere Gegner kommen noch, wir müssen uns aber geschickter anstellen."

Aufstellungen:

Weiz: Enrico Temmel - Nils Bastian Ostermann, Noah Oke Eyawo - Peter Kozissnik, Markus Stenzel, Roman Hasenhütl (K), Thomas Fink, Philipp Schellnegger - Tobias Strahlhofer, Danijel Prskalo, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Luca Christian Puster, Jan Niklas Ostermann, Samuel Krapfenbauer, Raffael Mohr, Sebastian Gabbichler



Trainer: Alois Hödl

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer (K), Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Martin Krienzer, Elias Jandrisevits, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Elias Lorenz, Luka Caculovic, Stefan Sulzer, Reality Arase Asemota, Christoph Strommer, Alexander Rother



Trainer: David Preiss

Regionalliga Mitte: SC BauerBikes Weiz – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:3 (0:0)

64 Jan Niklas Ostermann 1:3

57 Martin Krienzer 0:3

51 Maximilian Suppan 0:2

27 Martin Krienzer 0:1

Foto: RIPU Sportfotos