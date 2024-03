Dreierpacker Kojzek schockt SPG Wels im Titelrennen – WAC Amateure entführen drei Punkte aus der Messestadt

Details Freitag, 01. März 2024 22:26

Im Vorfeld war die SPG Wels als der große Konkurrent der Voitsberger im Titelrennen auserkoren worden – die Auftaktniederlage gegen das Schlusslicht aus Kärnten schmerzt allerdings sehr. Für die Lavanttaler können diese drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt schlussendlich goldwert sein.

Wels-Trainer Emin Sulimani kann heute nicht zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft

Auftakt nach Maß für die Hausherren

Das Spiel startete grundsätzlich recht ordentlich für die Gastgeber. Nach knapp über einer Viertelstunde traf Winter-Neuzugang Marco Kadlec zur Führung für die Messestädter. Der erste Durchgang hatte grundsätzlich nicht viel zu bieten, da das Spiel sehr zerfahren war. Die WAC Amaterure versuchten oftmals über ihre schnellen Flügelspieler zu Umschaltaktionen zu kommen - Chancen stachen dabei aber nicht all zu oft heraus. Auch die SPG kam im ersten Spielabschnitt nicht wirklich oft gefährlich vor den Kasten.Somit gingen die Welser nur mit einem knappen 1:0-Vorsprung ging es in die Katakomben.

Kojzek-Festspiele im zweiten Durchgang

Im zweiten Spielabschnitt kamen die Gäste eindeutig besser aus der Kabine. Gut eine Stunde war gespielt als der Ausgleich durch Erik Kojzek geschah. Das Spiel stand anschließend "Spitz auf Knopf" – alles war drinnen und nur noch ein paar Minuten waren zu gehen. In Minute 86 konnten die 572 Zuschauer in der Welser Huber Arena wohl ihren Augen nicht trauen. Erneut bugsierte Erik Kojzek das Leder in die Maschen und brachte die WAC Amateure beim Aufstiegsaspiranten aus Wels in Führung. Infolgedessen warfen die Messestädter nochmal alles nach vorne und fingen sich schließlich auch noch das 1:3 – abermals durch den Matchwinner mit der Nummer 17, Erik Kojzek.

Stimme zum Spiel

Harun Sulimani (Sportlicher Leiter, SPG Wels): "Schwer zu sagen - wir haben heute verdient verloren. Sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben es einfach nicht auf den Platz bekommen. Alle Spieler sind nicht annähernd an ihre Leistung gekommen. Es hat sich einfach das gesamte Spiel so durchgezogen. Wir haben gewusst, dass es ein ganz schweres Spiel wird. Die Platzverhältnisse waren zudem nicht besonders einfach und sind unserem Spielstil nicht entgegengekommen - soll aber keine Ausrede sein. Der WAC hat heute einfach verdient gewonnen!"

Nächster Prüfstein für die SPG HOGO Wels ist ASK Klagenfurt (Samstag, 14:00 Uhr). Die WAC A. messen sich am selben Tag mit dem SC BauerBikes Weiz (14:30 Uhr).

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – RZ Pellets WAC Amateure, 1:3 (1:0)

92 Erik Kojzek 1:3

86 Erik Kojzek 1:2

58 Erik Kojzek 1:1

16 Marco Kadlec 1:0