Vorwärts Steyr unterliegt den LASK Amateuren OÖ zum Frühjahrsauftakt

Details Freitag, 01. März 2024 23:23

Der SK Vorwärts Steyr war zum Auftakt der Rückrunde in der Regionalliga Mitte bei den LASK Amateuren OÖ zu Gast. Im Paschinger voestalpine Stadion setzten sich die Hausherren knapp mit 1:0 durch. Die LASK Amateure OÖ bestätigen damit auch in der Liga die guten Leistungen aus der Vorbereitung, währenddessen der SK Vorwärts Steyr noch nicht aus dem Winterschlaf kommt.

Die LASK Amateure dürfen heute über einen verdienten Derbysieg gegen den SK Vorwärts Steyr jubeln

Torloser erste Spielabschnitt

Die Partie startete gleich sehr intensiv mit leichtem Oberwasser für die Hausherren. Nur etwas mehr als zehn Minuten waren gespielt als Schiedsrichter Hubinger auf den Punkt zeigte. Sebastian Wimmer ging nach einem Foul von Alexander Maric zu Boden und holte den frühen Strafstoß heraus. Ex-Bundesliga-Profi Peter Michorl übernahm die Verantwortung, scheiterte aber an Torhüter Fauland. Die Vorwärts gestaltete im Anschluss die Partie etwas offener und kam auch selbst zu einzelnen Strafraumannäherungen. Gegen Ende der ersten Spielhälfte drückten die Linzer nochmal auf Tempo - die Steyrer retteten mehrmals im Verbund und brachten das 0:0 in die Kabine.

Schabauer-Goldtor entscheidet OÖ-Derby

Beide kamen gut aus den Kabinen, fanden allerdings erst nach knapp einer Viertelstunde die ersten Möglichkeiten vor. In wenigen Minuten hielt Keeper Fauland in drei Aktionen vorerst noch die Null, ehe nach exakt 68 Minuten die Linzer aber erstmals jubeln durften. Steyr-Keeper Fauland ließ einen strammen Schuss abprallen, Marco Schabauer war gut postiert und schob locker zum 1:0 ein. Es wurde immer hitziger und intensiver - Sulejmanovic scheiterte mit einem Abschluss am Querbalken. Der Linzer Elias Prosic wurde kurz vor der anschließenden sechsminütigen Halbzeit mit aufgrund einer Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Die Vorwärts darauf nochmal aktiver und drückte auf den Ausgleichstreffer. Dieser blieb den Rot-Weißen verwehrt - das OÖ-Derby geht somit an die LASK Amateure OÖ.

Stimme zum Spiel

Markus Eitl (Trainer SK Vorwärts Steyr): "Grundsätzlich war es ein gutes Spiel. Ich habe vor dem was die Mannschaft gezeigt hat großen Respekt. Ich bin der Meinung, dass wir gegen einen guten Gegner alles Vorgenommene auf den Rasen bringen konnten. Wir verlieren alle ungern und es 'zipft' uns im Moment richtig an aber es eine Niederlage, die hat über 90 Minuten schon auch ihre Berechtigung hat."

Für beide Mannschaften geht es kommende Woche hochkarätig weiter. Die LASK Amateure OÖ sind beim Spitzenreiter aus Voitsberg zu Gast. Der SK Vorwärts Steyr empfängt Tabellenzweiten Wallern/St. Marienkirchen.

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG LASK Amateure OÖ Amat. – SK BMD Vorwärts Steyr, 1:0 (0:0)

68 Marco Schabauer 1:0