Effizientes Allerheiligen feiert Derbysieg gegen den DSC

Details Samstag, 02. März 2024 00:13

Allerheiligen entscheidet das Derby im Koralmstadion vor über 750 Zuschauern gegen Deutschlandsberg für sich und startet positiv in das Frühjahr 2024. Der DSC scheiterte heute trotz klarer Überlegenheit vor allem am eigenen Unvermögen. Allerheiligen genügte mehr oder weniger eine Chance, um den Sieg mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Große Freude bei Allerheiligen nach dem gewonnen Derby in Deutschlandsberg

DSC dominiert – noch aber keine Tore

Die Deutschlandsberger dominierten die erste Halbzeit und hatten viele Chancen auf eine Führung. Zwei Großchancen hatte die Mannschaft von Trainer Christoph Meier zudem auch noch ausgelassen. Allerheiligen lauerte auf Umschaltmomente – fand diese allerdings kaum vor. Schließlich ging es mit einem Zwischenstand von 0:0 in die Kabine.

Hausherren weiter spielbestimmend – Allerheiligen holt aber den Derbysieg

Im zweiten Durchgang setzte sich der Trend fort – Deutschlandsberg machte über weite Strecken das Spiel, kam auch zu einzelnen Chancen aber brachte den Ball einfach nicht im Kasten unter. Allerheiligen stand in der Defensive sehr kompakt auf Höhe der Mittellinie und ließ nur wenige Lücken zu. In der 55. Minute sollte heute aber doch noch einer Mannschaft ein Treffer gelingen. Der DSC mit einer Offensivaktion bzw. Elfmeterreklamation, nachdem ein Spieler im Strafraum umgestoßen wurde – vom Schiedsrichter ertönte kein Pfiff. Allerheiligen schaltete schnell um und konnte die Aktion mit einem langen Ball klären, wo Julian Janetzko plötzlich auf und davon ist und nur mehr dankend einschieben musste. Danach übernahm der DSC vermehrt wieder die Spielkontrolle, fing sich aber noch eine Riesenchance auf die Vorentscheidung ein. DSC-Keeper Veit hielt die Hausherren mit einer sensationellen Parade aber vorerst noch im Spiel. Deutschlandsberg wurde aber anschließend nicht mehr zwingend gefährlich – der Derbysieg geht somit an die Gäste aus Allerheiligen.

Stimme zum Spiel

Philip Leitinger (Sportlicher Leiter, DSC): "Nach sieben Wochen harter Vorbereitung haben alle gebrannt für das heutige Derby. Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert und in der ersten Halbzeit ein bis zwei Sitzer liegen gelassen. In der zweiten Halbzeit ging es gleich weiter – wir haben uns teilweise aber sehr schwer getan eine Lücke zu finden, da Allerheiligen meistens immer auf Höhe der Mittellinie gestanden ist. Wir haben uns erneut mehrere Top-Chancen erarbeitet, konnten diese aber nicht nutzen. Unser größtes Manko war heute definitiv die Chancenverwertung. So verlierst du dann ein Spiel, wo du nicht weißt warum eigentlich. Allerheiligen war heute nur aufs Verteidigen aus – hat es aber clever gemeistert und alles richtig gemacht."

Während Deutschlandsberg am kommenden Freitag Junge Wikinger Ried empfängt, bekommt es Allerheiligen am selben Tag mit dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen zu tun.

Foto: Johann Stückler

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – ASV Allerheiligen, 0:1 (0:0)

55 Julian Janetzko 0:1