Wichtige Zähler im Abstiegskampf: Junge Wikinger Ried drehen Spiel gegen Gleisdorf

Details Samstag, 02. März 2024 17:48

Nach dem gestrigen Sieg der WAC-Amateure waren die Jungen Wikinger heute im Abstiegskampf gefordert. Am Programm stand zum Regionalliga-Auftakt in die Frühjahrssaison ein Heimspiel gegen den FC Gleisdorf. In einer spannenden Angelegenheit konnten die Rieder trotz zwischenzeitlichem Rückstand das Ruder herumreißen und die drei Punkte einsacken.

Gleisdorf mit einem guten Start

Die Gäste kamen gut aus der Winterpause und durften nach nicht mal einer Viertelstunde bereits jubeln. Ein Gleisdorfer zog mit Tempo in den Strafraum und wurde von einem Rieder zu Fall gebracht. Schiedsrichter Skalic zeigte folgerichtig auf den Punkt. Gleisdorf-Abwehrspieler Marco Köfler übernahm die Verantwortung und stellte präzise auf 0:1. Danach kamen die Rieder immer besser ins Spiel und hatten einige Chancen auf den Ausgleich – vorerst scheiterte man aber noch an sich selbst. Mit einem Pausenstand von 0:1 durften beide Teams kurz durchschnaufen.

Innviertler drehen im zweiten Durchgang das Spiel

Die Rieder waren auch nach dem Seitenwechsel das griffigere Team und drangen immer wieder in den Strafraum der Gleisdorfer ein. Der hochverdiente Ausgleichstreffer fiel nach 56 Minuten. Roman Steinmann bereitet ideal per Flanke vor für Dominik Velecky, welcher im Sechzehner cool bleibt und auf 1:1 stellt. Die 150 Zuschauer in der Innviertel Arena sahen weiterhin sehr aktive Rieder und von Gleisdorf nur vereinzelte Tormöglichkeiten – allerdings nicht zwingend genug. Nach 80 Minuten ging die Baumgartner-Elf schlussendlich verdient in Führung. Einen Freistoß knapp vor der Strafraumgrenze setzte Gontie junior Diomande perfekt über die Mauer und rein ins Glück. Die Steirer hatten daraufhin keine Antwort mehr parat und müssen mit null Punkten im Gepäck wieder zurück in die Oststeiermark.

Stimme zum Spiel

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger Ried): "Wir hatten bereits in der ersten Halbzeit genug Chancen. Speziell Zetic kurz vor der Pause hatte zwei gute Ausgleichsgelegenheiten – wodurch auch der Pausenrückstand schon ein bisschen glücklich war. Gott sei dank haben wir in der zweiten Halbzeit unsere Chancen genutzt und das Spiel schlussendlich verdient gewonnen. Hätten wir ein Unentschieden gespielt oder verloren, wären wir nun Letzter, so sind wir am 13. Platz. Es war ein wichtiger erster Schritt im Kampf um den Klassenerhalt."

Am Freitag müssen die Jungen Wikinger Ried beim Deutschlandsberger SC ran, zeitgleich wird Gleisdorf von der Tus Bad Gleichenberg in Empfang genommen.

Aufstellungen:

Junge Wikinger Ried: Jonas Wendlinger, Gontie junior Diomande, Dominik Velecky, Daniel Wimmer, Roman Steinmann, Sebastian Kapsamer, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Mateo Zetic, Luka Lukic (K), Niklas Sickinger, Alexander Mankowski

Ersatzspieler: Shaoziyang Liu, Emil Purkovic, Nermin Mesic, Hamza Samardzic, Jakob Obernberger, Erion Aljiji

Trainer: Julian Baumgartner

FC Gleisdorf: Marcel Stumberger - Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser - Jörg Wagnes, Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager, Matej Grgic - Christian Berger

Ersatzspieler: Jakob Maximilian Karpf, Burak Gül, Leon Wlattnig, Fabian Lenhart, Matthias Roitner, Leon Pliso

Trainer: Christoph Krasser

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – FC Gleisdorf 09, 2:1 (0:1)

80 Gontie junior Diomande 2:1

57 Dominik Velecky 1:1

14 Marco Koefler 0:1