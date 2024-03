Union Gurten müht sich zu Sieg über ASK Klagenfurt

Details Samstag, 02. März 2024 21:15

Die Union Raiffeisen Gurten trug gegen ASK Klagenfurt einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die Union Gurten. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit der Heimmannschaft gefunden. Die Oberösterreicher starten damit wunschgemäß im Frühjahr.

Gurten legt vor

Das Spiel beginnt durchaus munter. Beide Teams verstecken sich nicht, Gurten hat aber Vorteile. Vor 350 Zuschauern war schließlich Tobias Schott mit der Führung zur Stelle (31.) - eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld kann nur mit einer Kerze geklärt werden, Tobias Schott duckt sich eigentlich vom Ball weg, doch von seinem Rücken prallt der Ball über die Linie. Mit der Führung im Rücken wollten die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Es ging mit der knappen Führung auch in die Pause.

Klagenfurt riskiert

Gurten ist in Halbzeit zwei weiter spielbestimmend. ASK Klagenfurt wird dann aber auch offensiver, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Das Spiel ist dann aber sehr zerfahren und so kommt es auch nicht mehr zu echten Tormöglichkeiten. Schlussendlich pfiff der Unparteiische Roland Schweiger das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Gurten brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Die Union Raiffeisen Gurten machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem fünften Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Union Gurten. Insgesamt erst 16-mal gelang es dem Gegner, Gurten zu überlisten. Die Union Raiffeisen Gurten verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die Union Gurten auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

ASK Klagenfurt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste haben auch nach der Pleite die 14. Tabellenposition inne. Nun musste sich ASK Klagenfurt schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von ASK Klagenfurt bleibt angespannt. Gegen Gurten musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Union Raiffeisen Gurten tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der UVB Vöcklamarkt an. Einen Tag später empfängt ASK Klagenfurt SPG HOGO Wels.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Das war heute ein Arbeitssieg. Das Spiel war von Beginn an zerfahren und geprägt von vielen Ballverlusten, die auch dem schwer bespielbaren Platz zuzuschreiben waren. Audfgrund der besseren Torchancen ist der Sieg aber durchaus verdient.

Die drei Punkte zum Auftakt waren extrem wichtig."

Aufstellungen:

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Felix Sickinger, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Jakob Horner - Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Lukas Schlosser, Stephan Murauer, Florian Schütz, Tine Pori, Felix Ratzinger



Trainer: Peter Madritsch

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor (K), Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Devad Selman, Kyrylo Romaniuk, Anej Kmetic, Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Chris-Stephan Dierke, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Jakob Frauwallner, Marko Mrsic, Edwin Cajic, Deen Adrovic



Trainer: Mag. Dietmar Thuller

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – ASK Klagenfurt, 1:0 (1:0)

31 Tobias Schott 1:0

Foto: Reinhard Schröckelsberger