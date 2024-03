Weiz landet bei den WAC Amateuren "Big Points" im Abstiegskampf

Details Samstag, 09. März 2024 18:13

Es stand die 17. Runde der Regionalliga Mitte am Programm. Die WAC Amateure trafen auf den SC Weiz - Abstiegskampf pur! Der Druck war vor der Partie auf beiden Lagern sehr hoch. Mit einer Niederlage würde sich die Tabellensituation für beide Vereine weiter verschärfen. Das war auch auf dem Feld zu spüren - der SC Weiz rettete sich aber durch einen Last-Minute-Treffer und siegte schlussendlich noch mit 1:2.

Weiz mit einem frühen Führungstreffer

Die Partie startet für die Steirer sehr gut. Nach genau zehn Minuten gehen die Weizer durch einen Abstauber von Lukas Gabbichler in Führung. Die Hödl-Elf war in der ersten Halbzeit das griffigere Team, hatte einige Chancen, doch nutzte diese einfach nicht. Somit blieb es bei der knappen 0:1-Führung für die Weizer beim Gang in die Kabine.

Die Steirer siegen in allerletzter Sekunde

Die Hausherren kamen nach dem Seitenwechsel immer besser ins Spiel und zu einigen Torchancen. Oftmals hielt der Weizer Schlussmann sein Team aber im Spiel. Der Ausgleich gelang den Wolfsbergern aber trotzdem. Nach 66 Minuten beförderte Weiz-Abwehrspieler Noah Oke Eyawo nach einer Ecke unglücklich den Ball mit dem Oberschenkel ins eigene Tor und machte die Partie nochmal spannend. Das Spiel wurde dem Ende entgegen immer intensiver und es lag etwas in der Luft. In Minute 94 startete der SC Weiz noch einen Angriff über die linke Seite von Thomas Fink, welcher eine ideale Flanke schlug. Lukas Gabbichler scheitert zuerst mit seinem Kopfball aus rund sieben Metern an Wolfsberg-Keeper Skubl, der sensationell parierte aber nicht festhalten kann. Weiz-Joker Raffael Mohr drückte schlussendlich den Ball aus kurzer Distanz ins leere Tor zum vielumjubelten 1:2-Siegtreffer für die Steirer.

Stimme zum Spiel

Alois Hödl (Trainer SC Weiz): "Erste Halbzeit haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt, und hätten das 0:2 machen müssen. Nach dem Seitenwechsel haben die WAC Amateure umgestellt und hatten dadurch keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Auch die Zweikämpfe nicht mehr bestritten und den eigenen Ballbesitz zu schnell verloren. Die zweite Halbzeit war sehr schwierig für uns - trotzdem ist uns der Siegtreffer in der 94. Minute gelungen."

Weiz setzte sich mit diesem Sieg von den WAC A. ab und nimmt nun mit 20 Punkten den elften Rang ein, während die WAC Amateure weiterhin 15 Zähler auf dem Konto haben und die "Rote Laterne" tragen.

Am nächsten Freitag reisen die WAC Amateure zu den LASK Amateuren OÖ, zeitgleich empfängt der SC BauerBikes Weiz den ASK Klagenfurt.

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – SC BauerBikes Weiz, 1:2 (0:1)

94 Raffael Mohr 1:2

66 Eigentor durch Noah Oke Eyawo 1:1

10 Lukas Gabbichler 0:1

Foto: RIPU-Sportfotos