Aufstieg adé? SPG Wels verliert auch gegen ASK Klagenfurt

Details Samstag, 09. März 2024 18:26

Der Aufstiegskampf in der Regionalliga Mitte scheint entschieden. Nachdem die SPG HOGO Wels bereits letzte Woche gegen die WAC Amateure Punkte im Aufstiegskampf liegen ließ, war auch am heutigen Samstag beim ASK Klagenfurt nichts zu holen für das Team aus der Messestadt. Durch die 3:1 Niederlage in Kärnten ist der Aufstieg so gut wie dahin.

Ausgeglichener erster Durchgang

Der ASK kam gut in die Partie und hatte durch Selman auch die erste Möglichkeit. Das erste Tor erzielten aber die Gäste aus Oberösterreich. Nach einem langen Ball agieren die Hausherren zu passiv - Alexander Mayr ist unterdessen auf und davon und vollendet nach 21 Minuten zum 0:1. Die Führung für den Favoriten hielt aber nicht lange. In Minute 33 landet ein Freistoß aus dem Halbfeld von Chris-Stephan Dierke im Strafraum. Denis Sinanovic kommt an den Ball und schiebt aus kurzer Distanz zum 1:1 ein. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.



Anschlusstreffer der Welser reicht nicht mehr

Der ASK Klagenfurt kommt gut aus der Kabine und geht bereits in Minute 50 in Führung. Hector Galliano wird von den Kärntnern früh angepresst, verliert den Ball und kann sich im Strafraum nur mehr mit einem Foul helfen. Anej Kmetic vollendet einen fälligen Strafstoß souverän in die rechte Ecke. Auch im zweiten Durchgang blieben die Klagenfurter gefährlich und giftig und setzten in Minute 73 noch einmal nach. Die Kärntner spielen einen blitzsauberen Konter über die rechte Seite, wo Mersei Dieu Nsandi im Zentrum an die Kugel kommt und unhaltbar versenkt - 3:1 für den klaren Underdog! Die SPG Wels kommt in der Schlussphase aber nochmal zum Anschlusstreffer. In der 78. Minute kommt Luca Tischler nach einer Flanke von Marco Kadlec aus spitzem Winkel zum Kopfball und nickt aus kurzer Distanz wuchtig ein. Wels schwächt sich zudem auch noch selbst, nachdem Miroslav Cirkovic in der 84. Minute nach einer Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz der Unterzahl starteten die Oberösterreicher noch eine Schlussoffensive mit vielen langen Bällen, doch die Hausherren konnten erfolgreich dagegenhalten und die drei Punkte völlig überraschend in Klagenfurt behalten. Bei Wels wächst durch durch die zweite Niederlage am Stück der Druck gehörig - das Ziel Aufstieg ist mit einem 12-Punkte-Abstand auf Voitsberg wohl dahin.

Stimme zum Spiel

Willy Ogris (Co-Trainer und Teammanager): "Wir waren das gesamte Spiel tonangebend und haben die Partie völlig verdient gewonnen. Auch nach dem 3:1 hatten wir Chancen auf weitere Tore, ließen aber mehrere 100%-Chancen aus. Nach dem Anschlusstreffer wurde es natürlich nochmal gefährlich, brachten das Spiel aber über die Zeit."

Am nächsten Freitag reist ASK Klagenfurt zum SC BauerBikes Weiz, zeitgleich empfängt SPG HOGO Wels die UVB Vöcklamarkt.

Die Besten: Anej Kmetic, Kiril Hristov Ristoskov

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – SPG HOGO Wels, 3:2 (1:1)

78 Luca Tischler 3:2

73 Mersei Dieu Nsandi 3:1

50 Anej Kmetic 2:1

33 Denis Sinanovic 1:1

21 Alexander Mayr 0:1

Foto: ASK Klagenfurt