Junge Wikinger Ried knacken Deutschlandsberger SC

Details Freitag, 08. März 2024 23:34

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Junge Wikinger Ried mit 2:1 gegen den DSC Wonisch Installationen gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Deutschlandsberg bei Junge Wikinger Ried mit 5:0 für sich entschieden.

Führung und Ausgleich

Die Rieder finden gut ins Spiel. Roman Steinman<n brachte Junge Wikinger Ried in der 19. Minute nach vorn - er bekommt den Ball toll serviert und zieht vom 16er ab. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Im Getenteil: Die Gäste mussten den Treffer von Andreas Fuchs zum 1:1 hinnehmen (37.) - toller Steilpass und Fuchs trifft. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen.

Weiter Gas von Ried

Im zweiten Durchgang gibt Ried weiter Gas, man will hier unbedingt drei Punkte holen, was auch für den Kampf um den Klassenerhalt wichtig ist. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Steinmann schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.) - er bekommt nach einem Angriff über die Seite den Ball und zieht ab. Unter dem Strich verbuchte Junge Wikinger Ried gegen den DSC Wonisch Installationen einen 2:1-Sieg.

Deutschlandsberg führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die letzten Auftritte des Gastgebers waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Junge Wikinger Ried muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Junge Wikinger Ried machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zwölften Platz. Mit erschreckenden 42 Gegentoren stellt Junge Wikinger Ried die schlechteste Abwehr der Liga. Die letzten Resultate von Junge Wikinger Ried konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Nächster Prüfstein für den DSC Wonisch Installationen ist der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen (Samstag, 17:00 Uhr). Junge Wikinger Ried misst sich am selben Tag mit der Tus Bad Gleichenberg (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Julian Baumgartner (Trainer Ried Amateure): "Ich denke, dass wir eine solide Partie gespielt haben und der Sieg auch verdient ist. Wir nehmen die drei Punkte jedenfalls sehr gerne mit."

Aufstellungen:

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Marko Hadzic, Daniel Schroll, Daniel Lukas Saurer, Andreas Fuchs - Christian Degen (K), Jure Grubelnik, Nico Weinberger, Danis Markovic - Niko Tisaj, Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Kenan Cormehic, Claudio Lipp, Dean Slisko, Jakob Mesaric, Bajram Syla



Trainer: Christoph Meier

Junge Wikinger Ried: Shaoziyang Liu, Gontie junior Diomande, Nico Wiesinger, Dominik Velecky, Daniel Wimmer (K), Roman Steinmann, Sebastian Kapsamer, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Mateo Zetic, Diego Madritsch, Alexander Mankowski



Ersatzspieler: Christian Lapsin, Emil Purkovic, Hamza Samardzic, Luka Lukic, Niklas Sickinger, Philip Weissenbacher



Trainer: Julian Baumgartner

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – Junge Wikinger Ried, 1:2 (1:1)

48 Roman Steinmann 1:2

37 Andreas Fuchs 1:1

19 Roman Steinmann 0:1