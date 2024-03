Wieder 5:0-Kantersieg: Union Gurten deklassiert SV Allerheiligen

Details Samstag, 16. März 2024 19:32

Die Union Raiffeisen Gurten führte den ASV Allerheiligen nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Union Gurten wusste zu überzeugen. Die Gastgeber hatten Allerheiligen schon im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt. Jetzt gab es wieder fünf Tore.

Klare Sache

Die Gurtener finden gut ins Spiel und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Vor 300 Zuschauern markierte Fabian Wimmleitner die Führung für Gurten (35.) - Flanke von links durch Sickinger und Wimmleitner köpft ins lange Eck ein. Kurz darauf ist der Doppelschlag perfekt: Felix Sickinger versenkte die Kugel zum 2:0 für die Union Raiffeisen Gurten (37.) - tiefer Ball, verlängert von Wimmleitner auf Sickinger und aus kurzer Distanz schliesst dieser trocken ab. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Wimmleitner seinen zweiten Treffer nachlegte (45.) - Horner sichert im 16er einen hohen Ball und legt ab auf Wimmleitner, der aus ca. 16 Meter scharf ins lange Eck einschiebt. Die Union Gurten gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Allerheiligen chancenlos

Auch im zweiten Durchgang geben die Gurtener Gas. Weitere Treffer fallen aber erst in der Schlussphase. Lukas Schlosser beseitigte mit seinen Toren (80./90.) die letzten Zweifel am Sieg von Gurten. Zunächs ein Enwurf, der durch Schott mit dem Ferserl weitergeleitet wird und Schlosser auch wieder mit der Hacke verlängert und ins lange Eck trifft. Dannach attackiert Schlosser scharf im gegnerischen 16er und gewinnt den Ball. Danach staubt er trocken ins kurze Eck ab. Manfred Krassnitzer pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Union Raiffeisen Gurten bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der Sieg über den ASV Allerheiligen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt die Union Gurten von Höherem träumen. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Gurten ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat die Union Raiffeisen Gurten momentan auf dem Konto. Die Union Gurten ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 26 Zählern aus 18 Spielen steht Allerheiligen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Der ASV Allerheiligen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft Gurten auf den DSC Wonisch Installationen, Allerheiligen spielt am selben Tag gegen SPG HOGO Wels.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Bis auf die ersten 10 Minuten waren wir ganz klar überlegen. Das war heute eine überragende Leistung der gesamten Mannschaft und der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Trotzdem müssen wir am Boden bleiben und jede Woche am Anschlag arbeiten."

Aufstellungen:

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Felix Sickinger, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Jakob Horner - Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Lukas Schlosser, Stephan Murauer, Florian Schütz, Tine Pori, Felix Ratzinger



Trainer: Peter Madritsch

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Fabian Hasenrath, Leon Martincevic, Paul Kargl - Maximilian Michael Sieber, Anto Jelec, Jan Erik Grillitsch, Angelo Nenadic, Julian Janetzko - Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Christoph Wallner, Jonas Janetzko, Marcel Blaj, Erik Derk, Fabijan Palic



Trainer: Tomica Kocijan

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – ASV Allerheiligen, 5:0 (3:0)

90 Lukas Schlosser 5:0

80 Lukas Schlosser 4:0

45 Fabian Wimmleitner 3:0

37 Felix Sickinger 2:0

35 Fabian Wimmleitner 1:0