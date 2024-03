ASK Klagenfurt kauft SC Weiz vor eigenem Publikum die Schneid ab

Details Samstag, 16. März 2024 03:32

Der SC BauerBikes Weiz steckte gegen ASK Klagenfurt eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Das Hinspiel, das 3:2 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem SC Weiz gefunden. Zwei Tore jeweils zur Beginn der beiden Halbzeit entschied das Spiel zugunsten der Gäste, die damit einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feiern.

Blitzstart der Klagenfurter

Die Gäste beginnen blitzartig. Schon nach zwei Minuten führen die Klagenfurter. Zunächst bekommt Weiz einen Eckball von links nicht ordentlich geklärt. Der ASK setzt nach, bringt die Kugel wieder in den Strafraum und schlussendlich befördern die Kärntner die Kugel per halbhohen Torschuss aus 11 Metern in die Maschen. Weiz vergibt dann die Top-Chance vom Elfmeterpunkt. Doppelt bitter aus Sicht von Weiz: In der 30. Minute steht es 2:0. Rechts im Strafraum setzt sich ein Klagenfurter gekonnt durch..Stanglpass in die Mitte und am ersten Pfosten hält Sinanovic den Fuß hin und schon steht es 2:0. Für Weiz geht nach vorne wenig. So geht es mit dem 0:2 auch in die Pause.

Weiz chancenlos

Im zweiten Durchgang ein ähnlicher Spielverlauf wie in Halbzeit 1. Gleich nach Wiederbeginn erhöht der Gast auf 3:0. Der Ball kommt nach einem Angriff über links gekonnt in das Zentrum. Im Rückraum bekommt Anej Kmetic den Ball,zieht ab und das Leder passt punktgenau ins Eck. Damit das Spiel wohl entschieden. In der 66. Minute legt Kmetic das 4:0 nach - gefühlvoller Schuss ins Eck. Zwar gelingt den Weizern nach einem Stanglpass noch der Anschlusstreffer, doch an der Punkteverteilung ändert sich nichts mehr. Letztlich fuhr ASK Klagenfurt einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte wegen Unsportlichkeit für ASK-Trainer Thuller nichts.

Der SC Weiz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gastgebers immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 40 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Weiz in dieser Saison.

Mit dem Dreier sprang ASK Klagenfurt auf den elften Platz der Regionalliga Mitte. Durch den klaren Erfolg über den SC BauerBikes Weiz ist ASK Klagenfurt weiter im Aufwind.

ASK Klagenfurt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Nun musste sich der SC Weiz schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Weiz tritt am Freitag, den 22.03.2024, um 19:00 Uhr, bei der UVB Vöcklamarkt an. Zwei Tage später (14:30 Uhr) empfängt ASK Klagenfurt die SPG LASK Amateure OÖ Amateure.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Die Partie hätte ganz anders laufen können. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und dann zu den schlechtesten Momenten die Gegentreffer kassiert. Wir hätten das Spiel zur Pause drehen müssen. Die Niederlage ist dementsprechend dann viel zu hoch ausgefallen. Von den vier Gegentoren waren es drei Geschenke. Wir müssen aus den Fehlern lernen."

Aufstellungen: Weiz: Enrico Temmel - Nils Bastian Ostermann, Theodor Wlattnig - Peter Kozissnik, Markus Stenzel, Roman Hasenhütl (K), Thomas Fink, Philipp Schellnegger - Tobias Strahlhofer, Danijel Prskalo, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Luca Christian Puster, Jan Niklas Ostermann, Samuel Krapfenbauer, Raffael Mohr, Sebastian Gabbichler



Trainer: Alois Hödl

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor (K), Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Devad Selman, Kyrylo Romaniuk, Anej Kmetic, Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Chris-Stephan Dierke, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Jakob Frauwallner, Marko Mrsic, Melvin Osmic, Mersei Dieu Nsandi, Deen Adrovic



Trainer: Dietmar Thuller

Regionalliga Mitte: SC BauerBikes Weiz – ASK Klagenfurt, 1:4 (0:2)

67 Lukas Gabbichler 1:4

66 Anej Kmetic 0:4

48 Anej Kmetic 0:3

30 Denis Sinanovic 0:2

3 Denis Sinanovic 0:1