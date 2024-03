Torspektakel im Innviertel: Punkteteilung zwischen Junge Wikinger Ried und Bad Gleichenberg

Details Samstag, 16. März 2024 20:40

Es stand ein weiterer Kracher aus dem Tabellenkeller der Regionalliga Mitte am Programm. Junge Wikinger Ried forderten den TuS Bad Gleichenberg heraus. Im Rennen um den Klassenerhalt wäre für beide Teams ein Sieg enorm wichtig gewesen. In einem wilden und unterhaltsamen Spiel trennten sich die Innviertler von den Steirern mit einem torreichen 4:4-Unentschieden.

Retter in letzter Sekunde für Bad Gleichenberg - Kapitän Philipp Wendler

Schlagabtausch gleich zu Beginn

Die Partie startete ideal für die Hausherren. Bereits nach drei Minuten traf Mateo Zetic nach Vorarbeit von Dominik Velecky zum Führungstor für das Heimteam. Für Zetic sollte es am heutigen Tage nicht sein einziger Treffer bleiben. In der 7. Minute die erste Gelgenheit für die Gäste. Marcel Treitler kam nach einer Ecke zum Kopfball, doch der Flügelspieler setzte den Ball an den Querbalken. Nach 15 Minuten war es dann aber soweit für die Südoststeirer. Abermals waren die Gleichenberger gefährlich nach einem Eckball, wo anschließend Maximilian Kohlfürst den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Es spielten weiter die Gäste. Nur sieben Minuten später kamen die Steirer erneut vor das Tor – Philipp Wendler überlupfte Ried-Torhüter Liu zum 1:2 Führungstreffer für den TuS. Die Jungen Wikinger ließen dies nicht lange auf sich sitzen und glichen nur vier Minuten (26') später abermals aus. Daniel Wimmer setzte sich toll im Zentrum durch und bediente abermals Mateo Zetic, welcher mit seinem Schuss aus gut zehn Metern Keeper Lang keine Chance ließ. In weiterer Folge der ersten Halbzeit hatten die Rieder das Spiel grundsätzlich im Griff und hatten noch einzelne Möglichkeiten, die allerdings nicht perfekt zu Ende gespielt wurden.

Volle Offensivkraft auch in den zweiten 45 Minuten

Die erste Halbzeit hatte bereits einiges zu bieten, doch auch der zweite Durchgang sollte richtig intensiv und spannend werden. Gleich zehn Minuten nach Wiederanpfiff gingen die Rieder erneut in Führung. Abermals hatte Daniel Wimmer das Auge für seinen Mitspieler Emil Purkovic, der zur erneuten Führung traf. Der Vorsprung hielt allerdings wieder nicht lange - nur drei Minuten (57') später waren die Rieder nach einem Freistoß nicht gut sortiert und fingen sich den Ausgleich zum 3:3. Wieder durfte sich Philipp Wendler von Bad Gleichenberg in die Torschützenliste eintragen. Ried drückte aber auch nach dem erneuten Rückschlag aufs Tempo und kam abermals zum Führungstreffer. Schneller Konter über Alexander Mankowski, der ideal ablegt für Mateo Zetic – Hattrick für den Rieder Angreifer und erneute Führung (4:3) für seine Wikinger. Anschließend forcierten die Hausherren mehr die Defensive und ließen Bad Gleichenberg etwas kommen. Einzelne Chancen gab es in der letzten halben Stunde auf beiden Seiten, doch bis zur Nachspielzeit sollte sich am Spielstand vorerst nichts mehr ändern. In Minute 93 ertönte aber plötzlich die Pfeife von Referee Wieser – es gab nach einem Foulspiel an Patrick Wiesenhofer zurecht Elfmeter für die Steirer. Doppeltorschütze Philipp Wendler übernahm die Verantwortung und setzte das Leder zum vielumjubelten 4:4 in die Maschen. Was für eine Partie im Innviertel – ein Torfestival, welches trotz acht Treffern keinen Sieger fand!

Stimme zum Spiel

Julian Baumgartner (Trainer Junge Wikinger Ried): "Extrem bitter natürlich, wenn du in der letzten Minute den Ausgleich kassierst. Wir sind richtig gut hineingestartet und sind gleich in Führung gegangen. Haben das Spiel eigentlich kontrolliert bis zum Ausgleichstreffer und fingen uns wenig später den zweiten Gegentreffer. Sind aber draufgeblieben und haben das 2:2 gemacht. Wir waren anschließend bis zur Halbzeit dominant und haben uns die ein oder andere Chance herausgespielt, aber es nicht geschafft, in Führung zu gehen. Kommen anschließend super aus der Halbzeit raus mit dem Führungstreffer – bekommen wieder den Ausgleich nach einem Freistoß. Wir sind daraufhin aber dran geblieben und haben mutig nach vorne gespielt – dadurch nach einem tollen Spielzug auch gleich wieder das 4:3 erzielt. Am Schluss war es halt maximal bitter, dass du in der letzten Minute einen Elfmeter gegen dich bekommst und der (Anm. Philipp Wendler) den reinhaut.

Tabellarisch hat sich bei beiden Mannschaften durch das Unentschieden nicht viel getan. Die Rieder rutschten durch den Sieg vom ASK Klagenfurt einen Platz zurück auf Rang 14. Bad Gleichenberg hält weiterhin den 15. Platz inne. Der Abstiegskampf bleibt weiter sehr spannend – es genügt ein kurzer Blick auf die Tabelle. Sehr knappe Punkteabstände bis ins vordere Mittelfeld. Da wird sich noch einiges tun in der Frühjahrssaison der Regionalliga Mitte. Am kommenden Spieltag müssen die Jungen Wikinger Ried am Freitag beim USV RB Weindorf St. Anna am Aigen ran, zeitgleich wird Bad Gleichenberg vom SK BMD Vorwärts Steyr in Empfang genommen.

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – Tus Bad Gleichenberg, 4:4 (2:2)

93 Philipp Wendler 4:4

60 Mateo Zetic 4:3

57 Philipp Wendler 3:3

53 Emil Purkovic 3:2

26 Mateo Zetic 2:2

22 Philipp Wendler 1:2

15 Maximilian Kohlfuerst 1:1

3 Mateo Zetic 1:0

Foto: RIPU