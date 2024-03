Weiz sichert sich bei Kletzl-Debüt in Vöcklamarkt wichtige Punkte

Details Samstag, 23. März 2024 00:04

Richtungsweisende Aufgabe in Runde 19 der Regionalliga Mitte für den UVB Vöcklamarkt aber auch den SC Weiz. Im Kampf um den Klassenerhalt stand für beide Vereine extrem viel auf dem Spiel. In der Vorwoche kassierten sowohl die Oberösterreicher (3:0 gegen die SPG Wels) als auch die Weizer (1:4 gegen Klagenfurt) deftige Pleiten und stehen nun in der Tabelle bereits gehörig unter Zugzwang. Mit dem Trainerwechsel Anfang dieser Woche (wir berichteten) sollte bei Vöcklamarkt heute im Frühjahr endlich der erste Sieg her. Es sollte aber erneut nicht sein, und die etwas über 230 Zuschauer sahen eine knappe 0:1 Heimniederlage.

Jubel bei den Oststeirern nach den wichtigen drei Punkten in Vöcklamarkt

Weiz geht in der ersten Halbzeit spät in Führung

Die Gäste legten nach der derben Pleite aus der Vorwoche das Spiel anders an. Der Fokus lag auf der Defensive. Offensiv lauerten die Steirer auf schnelle Umschaltmomente. Deshalb hatten die Hausherren spielerisch leicht die Oberhand und fanden auch die ein oder andere Halbchance vor, wurden aber nicht zwingend gefährlich. Spät in der ersten Halbzeit sah man dann einmal eine Offensivaktion der Gäste. Nach einer Flanke verlängern die Hausherren selbst mit dem Kopf gegen das Schienbein vom eigenen Innenverteidiger, von wo der Ball genau vor die Füße von Luca Christian Puster fällt, der dann natürlich nur mehr einschieben musste – die Führung kurz vor der Pause für die Weizer.

Die Gäste bringen knappe Führung ins Ziel

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich nur wenig. Vöcklamarkt hatte mehr Ballbesitz und hatte über weite Strecken der Partie die Kugel. Zwei Mal wurde es nach einem Standard sehr gefährlich – ansonsten brachten die Hausruckviertler im Offensivspiel einfach den letzten Pass nicht an den Mann. Weiz stand auch im zweiten Durchgang in der Defensive nicht schlecht und ließ nur sehr wenig zu. Somit fahren die Gäste den zweiten Sieg im Frühjahr ein und halten Vöcklamarkt dadurch wieder drei Punkte auf Distanz. Die Hausherren warten nach vier Spielen der Rückrunde weiter auf den ersten Punkt und stecken richtig dick im Abstiegskampf drinnen. Am nächsten Freitag reist die UVB Oberbank Vöcklamarkt zum SPG LASK Amateure OÖ Amat, zeitgleich empfängt der SC BauerBikes Weiz den ASV Allerheiligen.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): Spielerisch waren wir heute zwar besser aber nichtsdestotrotz haben wir verloren. Man hat bereits ein bisschen gesehen, dass wir anders Fußball spielen (Anm.: unter dem neuen Trainer Bernhard Kletzl). Haben aber wieder ein blödes Tor bekommen und selber Pech gehabt – Bitter, sehr bitter!

Aufstellungen:

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Daniel Pointner, Lucas Purkrabek, Moritz Gaugger, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Denis Brozik, Marius Brandmayr, Daniel Maganic, Umberto Gruber - Franko Knez



Ersatzspieler: Paul Krizek, Fabio Födinger, Severin Hager, Roland Nagy, Teo Jukic, Mirza Krupinac



Trainer: Bernhard Kletzl

Weiz: Enrico Temmel - Luca Christian Puster, Nils Bastian Ostermann, Theodor Wlattnig - Jan Niklas Ostermann, Markus Stenzel, Roman Hasenhütl (K), Thomas Fink, Philipp Schellnegger - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Tobias Strahlhofer, Robert Schmerleib, Danijel Prskalo, Samuel Krapfenbauer, Alexander Steinlechner



Trainer: Alois Hödl

Regionalliga Mitte: UVB Oberbank Vöcklamarkt – SC BauerBikes Weiz, 0:1 (0:1)

41 Luca Christian Puster 0:1

Foto: RIPU-Sportfotos

F.H.