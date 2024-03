USV St. Anna/A. hat auch gegen Junge Wikinger Ried die Nase vorn

Details Samstag, 23. März 2024 03:43

Durch ein 3:1 holte sich der USV St. Anna/A. in der Partie gegen Junge Wikinger Ried drei Punkte. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV RB Weindorf St. Anna am Aigen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. St. Anna/A. hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.





Führung für St: Anna

Die Gastgeber finden gut ins Spiel. Für die 1:0-Führung war Christoph Kobald verantwortlich. Vor 400 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle - herrlicher Spielzug über links und Kobald schließt per Außenrist ab. Mit der Führung im Rücken wollen Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Bis Schiedsrichter Emanuel Johann Kulterer den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Ried verkürzt

Im zweiten Durchgang dauert es wieder nicht lange, ehe St. Anna nachlegt. Kobald schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (67.) - er verwandelt einen Freistoß direkt. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Rieder machen es dann aber wieder spannenr. Daniel Wimmer verkürzte - alleinstehend vor dem Tor - für die Jungen Wikinger Ried in der 78. Minute auf 1:2. Jetzt werfen die Gäste alles nach vorne. Kurz vor Schluss traf Paul Kiedl für den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen (91.) - Liu wirft den Ball vor die Füße von Kiedl, der den Torwart überlupft. Am Schluss siegte der USV St. Anna/A. gegen Junge Wikinger Ried.

Trotz der drei Zähler machte St. Anna/A. im Klassement keinen Boden gut. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den USV St. Anna/A. setzte es eine neuerliche Pleite, womit Junge Wikinger Ried im Klassement weiter abrutschte. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Junge Wikinger Ried im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 49 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Regionalliga Mitte. Nun musste sich Junge Wikinger Ried schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von der Jungen Wikinger Ried. Nach der Niederlage gegen St. Anna/A. ist Ried aktuell das defensivschwächste Team der Regionalliga Mitte.

Nächster Prüfstein für den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen ist die Union Raiffeisen Gurten (Samstag, 15:30 Uhr). Die Jungen Wikinger Ried messen sich am selben Tag mit dem SK BMD Vorwärts Steyr (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Ried war der erwartet unangenehme Gegner, doch wir haben das heute wieder sehr gut gemacht und verdient gewonnen. Die Tore, die wunderschön waren, sind aber auch zum richtigen Zeitpunkt gefallen. So kann es weitergehen. Kompliment an die Burschen."

Aufstellungen:

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Jure Petric, Paul Glanz, Alexander Thurner-Seebacher, Markus Klöckl - Christoph Kobald (K), Sebastian Weber, Denis Suka, Marko Maučec, Andreas Lackner - Anej Polak



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Jan Šoštarec, Luka Maric, Paul Kiedl, Florian Weiler



Trainer: Edgar Spath

Junge Wikinger Ried: Shaoziyang Liu, Nico Wiesinger, Benjamin Sammer, Dominik Velecky, Emil Purkovic, Daniel Wimmer (K), Roman Steinmann, Sebastian Kapsamer, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Mateo Zetic, Alexander Mankowski



Ersatzspieler: Dominik Stöger, Mirnes Cinac, Jakob Obernberger, Luka Lukic, Niklas Sickinger, Erion Aljiji



Trainer: Julian Baumgartner

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – Junge Wikinger Ried, 3:1 (0:0)

91 Paul Kiedl 3:1

78 Daniel Wimmer 2:1

67 Christoph Kobald 2:0

16 Christoph Kobald 1:0