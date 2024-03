Last-Minute-Remis für Deutschlandsberger SC: Fuchshofer wird zum Held gegen Union Gurten

Details Samstag, 23. März 2024 03:43

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem DSC Wonisch Installationen und der Union Raiffeisen Gurten 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war der DSC Wonisch Installationen mitnichten. Deutschlandsberg kam gegen die Union Gurten zu einem achtbaren Remis - nach der 9 Pleiten in Folge. Deutschlandsberg war im Hinspiel gegen Gurten zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.





DSC mutig

Die Gastgeber starten mutig ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck, Fuchshofer wird immer wieder in Szene gesetzt, in Bedrängnks bringt er den Ball aber nicht gut genug auf das Tor der Gäste. Dann lässt der Spielfluss etwas nach und Gurten kann das Match beruhigen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Gurten geht in Führung

Im zweiten Durchgang ist Gurten stärker und es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Fabian Wimmleitner brach für die Union Raiffeisen Gurten den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung - Wimleitner wird im Strafraum angespielt und trifft aus der Drehung genau ins lanke Eck. Das Spiel ist in der Folge sehr zerfahren, die Heimmannschaft versucht mit der Brechstange den Ausgleich zu erzielen, die Gäste verteidigen den knappen Vorsprung mit allen Mitteln. Dann ist es auch so weit. Marco Fuchshofer machte den Gästen kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Fuchshofer kommt am Sechzehner an den Ball, bleibt vor dem Tor cool. Letztlich gingen der DSC Wonisch Installationen und die Union Gurten mit jeweils einem Punkt auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Deutschlandsberg in der Tabelle auf Platz elf. Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Der DSC Wonisch Installationen verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Gurten den fünften Platz in der Tabelle ein. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Union Raiffeisen Gurten ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat die Union Gurten derzeit auf dem Konto. Gurten blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag tritt Deutschlandsberg bei SPG HOGO Wels an, während die Union Raiffeisen Gurten einen Tag später den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen empfängt.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "In der ersten waren wir viel zu inaktiv. Wir hatten keine zweiten Bälle und waren immer einen Schritt zu langsam. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser aber trotzdem brachten wir zu wenig Druck auf den Platz. Schlussendlich ist der Punkt in Ordnung."

Aufstellungen:

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Daniel Lukas Saurer, Andreas Fuchs, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Danis Markovic, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Kenan Cormehic, Michael Capretti, Nico Weinberger, Dean Slisko, Michael Wildbacher



Trainer: Christoph Meier

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Felix Sickinger, Jakob Kreuzer, Jakob Horner - Lukas Schlosser, Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Stephan Murauer, Jonah Fröhlich, Felix Ratzinger, Tine Pori



Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – Union Raiffeisen Gurten, 1:1 (0:0)

92 Marco Fuchshofer 1:1

70 Fabian Wimmleitner 0:1