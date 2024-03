FC Gleisdorf knöpft Ligaprimus ASK Voitsberg Punkt ab

Details Samstag, 23. März 2024 10:01

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg gegen den FC Gleisdorf 09 kein Kapital schlagen und kam nur zu einem 1:1-Unentschieden. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von ASK Voitsberg. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Der Gastgeber hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Der vierte Saisontreffer von Martin Krienzer reichte dem ASK Voitsberg nicht - der Tabellenführer kam nicht über 1:1 hinaus

Ausgeglichner erster Durchgang

Die Voitsberger starten wunschgemäß ins Spiel. Die Führung des Tabellenprimus stellte Martin Krienzer per Elfmeter sicher. Der Angreifer traf vor 1.000 Zuschauern zum 1:0. Die Führung hält aber nicht lange, denn Leon Wlattnig ließ sich in der 20. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Gleisdorf. Damit ist wieder alles offen. Gleisdorf hat in der Folge sogar mehr vom Spiel, kann aber aus den Möglichkeiten kein Kapital schlagen.

Schlagabtausch in Hälfte zwei

Im zweiten Durchgang ist es ein offener Schlagabtausch, Beide Mannschaften zeigen Offensivfußball, doch für Treffer reicht es nicht. Voitsberg pfeift schließlich zur Schlussoffensive. Der Schlusspfiff durch Referee Michael Steindl setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Voitsberg 43 Zähler zu Buche. Bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 14 Gegentoren stellt ASK Voitsberg die beste Defensive der Regionalliga Mitte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Voitsberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Der FC Gleisdorf 09 führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Gleisdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Freitag reist ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg zur Tus Bad Gleichenberg, zeitgleich empfängt der FC Gleisdorf 09 die RZ Pellets WAC Amateure.

Stimme zum Spiel

Robert Becker-Tonnerer (Obmann Gleisdorf): "Am Anfang hatten wir zu kämpfen und mit dem unglücklichen Elfmeter gleich zu Beginn waren wir gleich angeschlagen. Konnten mit viel Teamgeist das Spiel zum Glück wieder drehen, natürlich hat das Tor von Leon uns wieder ins Spiel gebracht! Danach Chancen auf beiden Seiten! Bin stolz auf meine Mannschaft, die bis zum Schluss alles gegeben hat und natürlich bin ich patriotisch und wir hätten uns auch hier 3 Punkte verdient!"

Aufstellungen:

Gleisdorf 09: Marcel Stumberger - Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Leon Wlattnig - Jörg Wagnes, Alexander Kager, Matej Grgic, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Jakob Maximilian Karpf, Michael Wiltschnig, Michael Loder, Burak Gül, Benedikt Huber, Matthias Roitner



Trainer: Mag. Christoph Krasser

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer (K), Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Martin Krienzer, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Christoph Strommer, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Julian Pobinger, Luka Caculovic, Stefan Sulzer, Reality Arase Asemota, Petar Paric, Alexander Rother



Trainer: David Preiss

Regionalliga Mitte: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – FC Gleisdorf 09, 1:1 (1:1)

20 Leon Wlattnig 1:1

9 Martin Krienzer 1:0

Foto: RIPU-Sportfotos