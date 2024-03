Vorwärts Steyr zittert sich gegen Bad Gleichenberg zum Heim-Dreier

Details Samstag, 23. März 2024 10:19

Heimspiel für den SK Vorwärts Steyr in der 19. Runde der Regionalliga Mitte gegen den Vorletzten Bad Gleichenberg. Vor heimischem Publikum waren die Steyrer in der laufenden Saison ständig formstark unterwegs und kassierten insgesamt nur eine Niederlage. Auf der anderen Seite kam mit Bad Gleichenberg ein Gegner, der in zehn Auswärtsspielen noch nicht einen Sieg feiern konnten. Auch letzte Woche gab es keine drei Punkte, doch die Südoststeirer erkämpften sich trotz dreifachem Rückstand noch einen Punkt beim 4:4 in Ried bei den Jungen Wikingern. Von der Vorwärts musste auf die 3:0-Klatsche in Gleisdorf eine Reaktion her. Die Steyrer hatten die Partie gestern über weite Strecken im Griff, in der Schlussphase wurde es aber nochmal spannend. Für einen 3:2-Heimsieg der Eitl-Elf reichte es aber schlussendlich trotzdem.

Vorwärts souverän im ersten Durchgang

Die Partie startete gleich flott mit Chancen auf beiden Seiten. Die Vorwärts kam von Minute zu Minute aber besser in Fahrt und nahm den Steirer zunehmende den Wind aus den Segeln. Ein Schuss aus der zweiten Reihe von Meriton Kabashaj schlug nur knapp neben dem Kasten ein. In Minute 28 hatten die Gleichenberger durch Sandro Schleich die große Chance aus kurzer Distanz in Führung zu gehen, doch Michael Fauland im Kasten der Rot-Weißen rettet mit einem großartigen Reflex. Nur wenige Sekunden später gab es auf der anderen Seite eine Ecke für die Vorwärts. Mirsad Sulejmanovic zirkelte das Leder in die Box, wo Milan Ziric hochsteigt und auf 1:0 für die Hausherren stellen konnte. Die Oberösterreicher drückten weiter aufs Gaspedal und erhöhten nur wenige Minuten später auf 2:0. Bojan Lukic schickte Mirsad Sulejmanovic auf die Reise, welche vor Keeper Rudolf Lang ganz cool blieb und zum zweiten Treffer des Abends einschieben konnte. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Zittersieg nach zwei Gleichenberg-Toren in der Schlussphase

Die Rot-Weißen starten gut in den zweiten Abschnitt und kommen durch Mirsad Sulejmanovic in Minute 49 gleich zur ersten Großchance. Ein Lupfer von der Strafraumgrenze landet aber nur am Querbalken. Einige Sekunden später dann das vorentscheidende 3:0. Bojan Lukic bedient von der rechten Seite Milan Ziric, der aus kurzer Distanz nur mehr den Fuß hinhalten musste. Die Eitl-Elf kontrollierte anschließend über weite Strecken die zweite Halbzeit. Bad Gleichenberg versuchte zwar einiges, scheiterte aber zumeist am letzten Pass, weshalb es nur wenige Chancen für die Hochleitner-Elf gab. In den letzten Minuten mussten die 800 Fans in der LIWEST Arena aber nochmal zittern, denn die Gleichenberger drehten in der Schlussphase auf. In der 85. Minute gelang den Steirern durch Moritz Holzerbauer der Anschlusstreffer. Nur drei Minuten später verkürzten die Gäste nach einer Ecke gar auf 3:2 – Philipp Stuber Hamm heizte der Partie mit seinem Treffer nochmal ordentlich ein. In den letzten Minuten der Partie rettete die Vorwärts mit aller Kraft die knappe Führung ins Ziel und feiert einen rundum trotzdem verdienten Heimerfolg.

Die Vorwärts macht mit den drei Punkten in der Tabelle etwas Boden gut auf die davor liegenden OÖ-Vertreter Wallern, Wels und Gurten. Bad Gleichenberg fällt im Klassement zwar nicht ab, doch ist nun durch das Remis der WAC Amateure punktegleich mit den Kärntner auf Rang 17. Am kommenden Samstag trifft der SK BMD Vorwärts Steyr auf Junge Wikinger Ried, Bad Gleichenberg spielt tags zuvor gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Stimme zum Spiel

Markus Eitl (Trainer SK Vorwärts Steyr): "Nach den ersten Minuten waren wir gut im Spiel drinnen und hatten auch die Kontrolle. Mit der ersten Halbzeit bin ich weitestgehend zufrieden, denn die Dinge die wir uns vorgenommen haben, wurden großteils auf den Platz gebracht. Wenn du dann mal in Führung bist, verändert sich das Spiel natürlich auch zu deinen Gunsten. Wir waren anschließend gut aber nicht durchgängig, denn es gab im Spiel einige Phase, welche wir kritisch sehen. Nicht nur die Schlussphase mit den Gegentoren - auch in manchen Situationen zuvor haben wir die Souveränität vermissen lassen. Insgesamt bin ich aber sehr 'happy', dass wir gewonnen haben."

Aufstellungen:

SK Vorwärts Steyr: Michael Fauland - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Aleksandar Maric, Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Meriton Kabashaj, Bojan Lukic, Mirsad Sulejmanovic - Oliver Filip



Ersatzspieler: Valerian Harald Hüttner, Hazar Eminazari, Hamza Ech Cheikh, Alvaro Suarez Collazo, Jakob Kolb, Amir Pasic



Trainer: Markus Eitl

Bad Gleichenberg: Rudolf Lang - Jonas Gmeindl, Gregor Zelko, Nemanja Gajic, Philipp Stuber Hamm - Jure Perger, Moritz Holzerbauer, Raphael Wien - Michael Krenn, Philipp Wendler (K), Sandro Schleich



Ersatzspieler: Alen Buzeti, Paul Sarac, Marcel Treitler, Damjan Poposki, Maximilian Kohlfürst, Patrick Wiesenhofer



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

Regionalliga Mitte: SK BMD Vorwärts Steyr – Tus Bad Gleichenberg, 3:2 (2:0)

88 Philipp Stuber Hamm 3:2

85 Moritz Holzerbauer 3:1

51 Milan Ziric 3:0

39 Mirsad Sulejmanovic 2:0

30 Milan Ziric 1:0

