Dritter Sieg in Folge – ASK Klagenfurt schlägt auch LASK Amateure OÖ

Den Abschluss der 19. Runde in der Regionalliga Mitte machte die Partie am Palmsonntag zwischen dem ASK Klagenfurt und den LASK Amateuren OÖ. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollten die Hausherren auch gegen einen auf dem Papier etwas überlegenen Gegner aufzeigen. Die LASK Amateure kamen nach dem Auftakterfolg gegen Steyr nicht mehr richtig in Fahrt – eine Niederlage in Voitsberg und ein Unentschieden gegen die WAC Amateure sind die Bilanz aus den letzten beiden Spielen. Bei hervorragender Witterung eroberten die Klagenfurter knapp mit 2:1 gegen die jungen Atletiker die Punkte und setzen damit im Abstiegskampf ein großes Ausrufezeichen.

LASK-Trainer Luka Pavlovic muss nun bereits seit drei Spielen auf einen Sieg seiner jungen Athletiker warten

Klagenfurt dominiert das Spiel in der ersten Halbzeit

Die Hausherren starten fulminant an diesem Sonntagnachmittag. Der Ball wird nach einem Angriff über die Seite mit einem "Stanglpass" ins Zentrum gebracht, nach hinten abgelegt und von Devad Selman perfekt ins lange Eck geschweißt – 1:0 nach nur zwei Minuten Spielzeit für den Underdog. Die Gäste kommen weiterhin nicht in die Partie und laufen dem Ball fast nur hinterher. Der ASK hingegen mit viel Offensivdrang und einigen Möglichkeiten. Kurz vor der Pause erhöhen die Kärntner auf 2:0. In der 39. Minute geht es erneut über die Seite, wo die Flanke im Zentrum per Kopf verlängert wird und am zweiten Pfosten Melvin Osmic völlig frei einnetzen kann. Mit diesem Spielstand geht es erstmals in die Katakomben.

LASK Amateure zeigen im zweiten Durchgang anderes Gesicht

Die Gäste kommen nach dem Seitenwechsel eindeutig besser aus der Kabine und erhöhen ordentlich die Schlagzahl. Der Anschlusstreffer gelang bereits nur zehn Minuten nach Wiederbeginn. Peter Michorl versenkt einen Freistoß aus knapp 20 Metern perfekt im Eck und bringt die Athletiker wieder ins Spiel. Daraufhin spielt fast nur mehr der LASK. Einige große Chancen haben die Linzer im zweiten Spielabschnitt, wie zum Beispiel in Minute 71 durch Elias Prosic, der aber nur die Stange traf. Auch ein weiterer Freistoß von Peter Michorl (77.) fällt nur knapp neben das Tor. In der Schlussphase drängen die Gäste weiterhin vehement auf den Ausgleichstreffer, doch dieser blieb der Pavlovic-Elf verwehrt.

Somit gewinnt der ASK Klagenfurt das dritte Spiel im Gang und setzt damit ein ordentliches Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Die LASK Amateure befinden sich aktuell in einer kleinen Negativspirale, denn nach der Niederlage in Voitsberg und dem Unentschieden gegen die WAC Amateure mussten sie heute eine weitere Niederlage hinnehmen. In der Tabelle verkürzt der ASK Klagenfurt (10.) damit den Abstand auf die LASK Amateure (8.) auf einen Punkt und setzt sich von der direkten Abstiegszone mit vier Punkten ab. Am nächsten Freitag reist der ASK Klagenfurt zur SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen. Zeitgleich empfangen die LASK Amateure OÖ die UVB Oberbank Vöcklamarkt.

Stimme zum Spiel

Willi Ogris (Co-Trainer und Teammanager, ASK Klagenfurt): "Erste Halbzeit war eine sehr starke Partie von uns, wo wir 3- oder 4:0 führen hätten können. Ein rasantes Spiel mit Chancen um Chancen für uns. Wir haben sie an die Wand gespielt! In der zweiten Halbzeit haben die Linzer dann Oberhand bekommen und den Anschlusstreffer gemacht, mehr Ballbesitz gehabt, aber bis auf ein paar Aktionen keine zwingenden Chancen gehabt. Im Großen und Ganzen war es aber ein verdienter Sieg.

Aufstellungen:

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Melvin Osmic, Devad Selman, Kyrylo Romaniuk, Anej Kmetic (K), Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Chris-Stephan Dierke, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Dominik Filipovic, Edwin Cajic, Mersei Dieu Nsandi, Danijel Micic, Deen Adrovic



Trainer: Dieter Schmied

LASK: Clemens Steinbauer - Jordan Philipsky, Sebastian Leitner, Moritz Würdinger, Elias Prosic, Julian Sams - Leo Vielgut, Marco Schabauer, Yanis Eisschill, Peter Michorl (K) - Armin Haider



Ersatzspieler: Moritz Schrenk, Alexander Michlmayr, Eduard Josef Haas, Robert Martic



Trainer: MA Luka Pavlovic

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 2:1 (2:0)

55 Peter Michorl 2:1

38 Melvin Osmic 2:0

2 Devad Selman 1:0

Foto: Harald Dostal

F.H.