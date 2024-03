SC Weiz holt gegen SV Allerheiligen nächsten wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Details Freitag, 29. März 2024 21:37

Am Freitag begrüßte der SC BauerBikes Weiz den ASV Allerheiligen. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten des SC Weiz aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Weiz die Nase vorn. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für das Heimteam geendet. Weiz spielt damit zum zweiten Mal in Folge zu Null, nachdem man vorige Woche Vöcklamarkt mit 1:0 besiegen konnte.

Führung für Weiz

Die Weizer finden gleich gut ins Spiel. Man setzt den Gast von Beginn an unter Druck. 350 Zuschauer sahen, wie Philipp Schellnegger in der 21. Minute das 1:0 für den SC BauerBikes Weiz markierte - Schellnegger fälscht den Schuss von Kapitän Roman Hasenhütl unhaltbar ab und besorgt so das 1:0 für den Gastgeber. Mit der Führung im Rücke wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Es gibt Elfmeter für die Truppe von Trainer Alois Hödl. Jan Niklas Ostermann nutzte die Chance für den SC Weiz und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Damit ist für klare Fronten gesorgt und der Grundstein für den Sieg über Allerheiligen gelegt.

Allerheiligen riskiert

Im zweiten Durchgang riskiert Allerheiligen, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Heimischen verteidigen aber gut und lassen wenig bis nichts zu. Die Südsteirer blasen dann zur Schlussoffensive und werfen alles nach vorne, während Weiz auf Konter lauert. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC BauerBikes Weiz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der SC Weiz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der ASV Allerheiligen führt mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Mit dem Gewinnen tut sich der Gast weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Freitag trifft Weiz auf den DSC Wonisch Installationen, Allerheiligen spielt am selben Tag gegen die SPG LASK Amateure OÖ Amateure.

Stimme zum Spiel:

Alois Hödl (Trainer Weiz): "Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Man merkt, dass die Jungs derzeit befreit aufspielen. Das ist sehr wichtig in so einer Situation. Wir haben eine gute Mannschaft, die jetzt zeigt, was sie kann. Der Fokus liegt jetzt aber schon wieder auf dem nächsten Spiel gegen Deutschlandsberg. Wir wollen natürlich nachlegen."

Aufstellungen:

Weiz: Enrico Temmel - Luca Christian Puster, Nils Bastian Ostermann, Theodor Wlattnig - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik, Roman Hasenhütl (K), Thomas Fink, Philipp Schellnegger - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Tobias Strahlhofer, Robert Schmerleib, Danijel Prskalo, Markus Stenzel, Noah Oke Eyawo



Trainer: Alois Hödl

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Fabian Hasenrath, Leon Martincevic, Dino Kovacec - Maximilian Michael Sieber, Jan Erik Grillitsch, Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Julian Janetzko - Jonas Janetzko



Ersatzspieler: Christoph Wallner, Anto Jelec, Marcel Blaj, Paul Kargl



Trainer: Tomica Kocijan

Regionalliga Mitte: SC BauerBikes Weiz – ASV Allerheiligen, 2:0 (2:0)

30 Jan Niklas Ostermann 2:0

21 Philipp Schellnegger 1:0