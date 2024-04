"Big Points" für den DSC im Derby gegen Gleisdorf

Details Samstag, 27. April 2024 09:48

In der 24. Runde in der Regionalliga Mitte stand das Steirer Derby zwischen Gleisdorf und dem Deutschlandsberger SC am Programm. Beide Mannschaften kamen mit einer breiten Brust angereist. Der DSC schaffte zuletzt nach sieben Spielen ohne Sieg erstmals wieder drei Punkte – dann aber ausgerechnet mit einem klaren 3:0-Erfolg über Spitzenteam Wallern. Gleisdorf konnte im Frühjahr bereits einige Punkte sammeln und ließ Allerheiligen zuletzt keine Chance. Diesmal war es aber eine klare Sache für den DSC, der damit den ersten Auswärtssieg im Gleisdorfer Solarstadion seit mittlerweile sieben Jahren feiert und wieder zurück in der Erfolgsspur ist!

Frühe Tore

Das Spiel selbst braucht nur wenig Anlaufzeit. Nur wenige Sekunden nach Anpfiff hatten die Gäste auch schon den ersten Hochkaräter durch Marco Fuchshofer auf die Führung. Postwendend spielte sich auch Gleisdorf die erste gute Chance im Spiel heraus, die schlussendlich aber knapp drüber ging. Die Führung in einer spannungsgeladenen Partie erzielte das Heimteam aus Gleisdorf. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schloss Alexander Kager ab und stellte auf 1:0 für die Hausherren. Die Gastgeber daraufhin weiter richtig gut im Spiel mit zwei großen Chancen binnen nur weniger Minuten. Knapp eine Viertelstunde war gespielt und plötzlich gelang den Gästen aus dem Nichts und etwas gegen den Spielverlauf der Ausgleichstreffer. Nach Unstimmigkeiten in der Gleisdorfer Defensive nutzte Jakob Mesaric sofort seine Chance und stellte 1:1. Damit kippte auch das Spiel und der DSC übernahm von nun an die Kontrolle und fand einige Torchancen vor. Die Chance auf die neuerliche Führung vergaben die Gleisdorfer in einer Kontersituation mit Überzahl aber zu einfach. Der DSC war nach seinem Treffer einfach besser im Spiel und konnte das Spiel noch vor der Pause zu seinen Gunsten drehen. Erneuter Abwehrfehler der Hausherren – und diesmal war es Michael Wildbacher, der zum 2:1 traf. Beide Mannschaften fanden in den wenigen Minuten bis zur Halbzeit noch einige Großchancen vor – Schlussendlich blieb es aber vorerst mal beim 1:2-Halbzeitstand.

DSC überrollt Gleisdorf nach Ausschluss

Die Partie gestaltete sich für beide Mannschaften im zweiten Durchgang etwas schwierig. Der DSC ging nicht mehr zu viel Risiko ein und fokussierte sich eher auf die Defensive, während Gleisdorf zwar immer wieder gefährliche Akzente setzen konnte, aber nie wirklich Torgefahr ausstrahlen konnte. Die Vorentscheidung der Partie war kein Tor, sondern die gelb-rote Karte von Gleisdorfs Manuel Suppan aufgrund von Kritik. In Überzahl tat sich der DSC wieder um einiges leichter und erzielte in Minute 86 die Vorentscheidung durch Markco Fuchshofer. Deutlich wurde es in der Nachspielzeit, wo es Elfmeter für die Gäste gab. Der gefoulte Bajram Syla trat selbst an und bugsierte das Leder unhaltbar in die Maschen. Deutlicher 4:1-Auswärtssieg für den DSC!

Für den DSC waren das ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf. Zudem ist man mit zwei Siegen in zwei Spielen wieder in Fahrt und will kommende Woche gegen Bad Gleichenberg gleich nachsetzen. Gleisdorf auf Rang sieben ist zwar platzierungsmäßig weit von den Abstiegsrängen entfernt – im Hinblick auf die Punkte gestaltet sich die Lage aber prekär. Zwischen ÖFB-Cup-Startplatz und Abstieg (6 Punkte Vorsprung) ist für die Gleisdorfer alles dabei. Weiter geht's für die Grün-Weißen kommende Woche gegen St. Anna.

Stimme zum Spiel

Stefan Dengg (Trainer DSC): "Das war ein wichtiger Sieg und wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Zu Beginn konnten wir vielleicht nicht ganz mithalten, hatten jedoch auch eine große Möglichkeit zur Führung. Nach dem Rückstand bewiesen wir Moral und kamen überragend in das Spiel zurück. Vor dem Pausenpfiff hatten wir etwas Glück, da der Ball zwei Mal die Latte traf – hätten dafür aber auch mit 3:1 führen können. Bis zum Ausschluss war Gleisdorf immer gefährlich und gut im Spiel. Danach drehte sich das Spiel zu unseren Gunsten und wir konnten einen souveränen Erfolg verdient nach Hause spielen."

Aufstellungen

Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll - Jörg Wagnes, Markus Forjan, Alexander Kager, Michael Loder, Matej Grgic, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Philipp Fraiss, Michael Wiltschnig, Felix Schlemmer, Burak Gül, Felix Mießl, Leon Pliso



Trainer: Mag. Christoph Krasser

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Marko Hadzic, Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Nico Weinberger, Michael Wildbacher, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Kenan Cormehic, Michael Capretti, Ali Jan Noorzai, Dean Slisko



Trainer: Stefan Dengg

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – DSC Wonisch Installationen, 1:4 (1:2)

94 Bajram Syla 1:4

86 Marco Fuchshofer 1:3

41 Michael Wildbacher 1:2

16 Jakob Mesaric 1:1

10 Alexander Kager 1:0

Foto: Gerhard Neumayer

F.H.