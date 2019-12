2. Liga: Talenteschmiede im Abhängigkeitsverhältnis - Herbstrückblick FC Liefering

Details Samstag, 28. Dezember 2019 13:38

Winter is coming! Ein Zitat aus einer bekannten Fantasy-Serie trifft alle Jahre wieder auch auf die Fußball-Bundesliga, respektive die 2. Liga zu. Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause ist da und das Jahresende steht vor der Tür. Wie auch in den letzten Jahren nutzen wir diese ruhige Phase im Fußball-Business nun wieder für einen Rückblick zurück auf die abgelaufene Herbstsaison.

Talenteschmiede im Abhängigkeitsverhältnis!

Der FC Liefering hat sich als Kooperationsklub des FC Red Bull Salzburg in der 2. Liga einen Namen gemacht. Mittlerweile schielen aber auch immer mehr internationale Klubs ins Örtchen Liefering. Grund hierfür ist "Wirbelwind" Karim Adeyemi. Der 17 Jahre alte Stürmer gilt als Supertalent und große Nachwuchshoffnung bei den Salzburgern. Seine 15 Torbeteiligungen in der Halbsaison sprechen eine deutliche Sprache.

Damit ist der Deutsche nicht nur an der Hälfte aller von Liefering erzielten Tore beteiligit, sondern hat die "Jungbullen" auch vor einem Abstiegsplatz bewahrt. (Foto: GEPA / Red Bull)

Denn so stark Liefering offensiv auftritt, so großer Probleme sieht sich Coach Bo Svensson in der Abwehr gegenüber. 31 Gegentreffer sorgten am Ende für den zehnten Platz. In Summe ein wohl recht enttäuschendes Ergebnis im Hinblick auf die Ansprüche der Talenteschmiede und natürlich auch in Anbetracht dessen, dass die "Zweite" vom LASK drei Plätze weiter vorne auf dem siebten Platz steht. Liefering hätte sich allerdings in einer noch recht unkonfortableren Situation befinden können. Die zwei abschließenden Siege gegen Blau-Weiß Linz beförderten die Salzburger allerdings weg von den Abstiegsplätzen.

Aufgrund des schwierigen Saisonstarts muss Liefering mit der derzeitigen Platzierung zufrieden sein.

