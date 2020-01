2. Liga: SV Ried verleiht Stürmer Canillas Sanchez zum SV Horn!

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 09:38

Der SV Horn reagiert auf den Abgang von Goalgetter Ercan Kara zum SK Rapid und leiht einen Stürmer der SV Ried aus. Demnach stürmt Canillas Sánchez im Frühjahr für die Niederösterreicher. „Wir haben einen neuen Stürmer dazu geholt. SV Horn hat einen Stürmer gesucht. Damit Canillas zu mehr Spielzeit kommt, geben wir ihn leihweise an die Niederösterreicher ab. In der gleichen Liga ist es für Canillas eine gute sportliche Herausforderung. Und auch für uns ist es optimal, dass er nach wie vor in einer guten Liga spielen kann“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Horns Sportdirektor Reinhard Vyhnalek meint über Canillas: „Wir freuen uns, mit Canillas ab sofort einen Mittelstürmer in unseren Reihen zu haben, der bereits vorige Saison bei Blau-Weiß Linz seine Qualitäten gezeigt hat und sind davon überzeugt, dass er uns helfen wird, die gesteckten Saisonziele zu erreichen.“

