2. Liga: Juniors OÖ holen Mittelfeldspieler von Wolverhampton!

Die Juniors OÖ haben am Deadline Day ihr Mittelfeld verstärkt und sich die Dienste von Flavio Silva Cristovao gesichert. Der Portugiese kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers, unterschreibt bei den Juniors einen Vertrag bis zum Ende dieses Jahres. Der 1,85 Meter große portugiesische Mittelfeldspieler absolvierte in der laufenden Spielzeit zwei Einsätze für das U23-Team der Wolves in der Premier League 2.

„Kurz vor Transferschluss hat sich die Chance aufgetan, Flavio unter Vertrag zu nehmen. Wir sind froh, dass wir diese Möglichkeit wahrnehmen konnten. Der Spieler besitzt enormes Potenzial und kann uns mit Sicherheit weiterhelfen", sagt Mag. Fabian Zöpfl, Klubmanager der OÖ Juniors.

