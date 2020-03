Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business für einen Rückblick auf die bisherige Spielzeit aller 2. Liga Mannschaften.

„Wikinger“ auf Aufstiegskurs!

Die SV Guntamatic Ried kann mit dem bisherigen Verlauf der aktuellen Spielzeit durchwegs zufrieden sein. Der Start in die laufende Saison verlief für die „Wikinger“ jedoch alles andere als wünschenswert. Zum Auftakt mussten sich die Mannen von Gerald Baumgartner gegen den SK Austria Klagenfurt mit 1:3 geschlagen geben, ehe eine 1:1-Punkteteilung in Lustenau folgte. In Runde 3 gelang den Oberösterreichern der erste volle Erfolg. Der SKU Ertl-Glas Amstetten wurde vor Heimischem-Publikum mit 4:1 in die Knie gezwungen. Am 4. Spieltag konnte der Erfolgslauf mit dem 1:0-Auswärtssieg in Lafnitz zwar vorerst fortgesetzt werden, doch in der 5. Runde folgte eine 1:2-Heimpleite gegen den Grazer AK. In dieser Saison hatten die Schwarz-Grünen-Kicker nach fünf Spielen nur sieben Punkte auf dem Konto. Es schien als würde die Saison durchwachsen verlaufen, doch von diesem Tag an ging es für die SVR nur noch bergauf. Der Startschuss für den Erfolgslauf erfolgte am 6. Spieltag, als man den KSV 1919 auswärts mit 2:3 besiegen konnte. Mitverantwortlich für den doch recht klaren Vorsprung zu den Aufstiegskonkurrenten sind wohl die recht positiven Leistungen in den Monaten August bis November. Die zurückliegenden neun Begegnungen vor der Winterpause konnten die Innviertler allesamt für sich entscheiden. In der Formtabelle nehmen die Baumgartner-Schützlinge in diesem Zeitraum den verdienten 1. Tabellenrang ein. Auch die Offensive der SV Guntamatic Ried kam in der laufenden Spielzeit ordentlich auf Betriebstemperatur. In 16 Spielen erhielt der Tabellenführer nur 16 Treffer. Über 36 Treffer durften sich die Oberösterreicher auf der Habenseite freuen. Somit lagen die Schwarz-Grünen zur Winterpause auf dem hochverdienten 1. Tabellenrang. Der Rückrundenauftakt verlief für die Wikinger ausgezeichnet. Am 17. Spieltag erkämpften die Schützlinge von Gerald Baumgartner ein 1:1 in Klagenfurt, ehe ein knapper 1:0-Heimsieg über den SC Austria Lustenau folgte. Zuletzt konnten die Oberösterreicher den Vorsprung auf Klagenfurt durch den 1:2-Erfolg in Amstetten auf satte acht Zähler ausbauen. Sollte die Saison noch fortgesetzt werden, sprechen die Aufstiegszeichen klar für die SV Guntamatic Ried.

Die kommenden Spiele der SV Guntamatic Ried:

Spieltag: SV Guntamatic Ried -:- SV Lafnitz (Verschoben) Spieltag: Grazer AK -:- SV Guntamatic Ried (Verschoben) Spieltag: SV Guntamatic Ried -:- KSV 1919 (Verschoben)

Foto: Harald Dostal