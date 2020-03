Das Coronavirus bringt den Sport durcheinander. Alle großen europäischen Ligen pausieren - die UEFA verschiebt die Europameisterschaft auf 2021, alle großen Sport-Ligen pausieren. Die Fußballwelt steht still. Auf Tor- und Jubelszenen werden die Fans wohl noch warten müssen. Über ein konkretes Datum für die Wiederaufnahme kann noch nicht gesprochen werden, jedoch wird es laut österreichischer Bundesliga nicht vor Mai weitergehen.

Uniform statt Trikot: "Mein Tag startet um drei Uhr früh

Aufgrund der aktuellen Pause halten sich die Spieler daheim in den eigenen vier Wänden fit oder engagieren sich z.B im Supermarkt. Viele Leistungssportler helfen in unterschiedlichsten Bereichen aus. "780 Soldaten, davon 150 Leistungssportler arbeiten seit Samstag in den Lebensmittellagern von Spar, Hofer, Lidl und der Rewe- Group", vermeldet Bundesheer-Sprecher Michael Bauer auf Twitter. Mathias Gindl und Aleksandar Jukic von den Young Violets helfen im Rewe Group Lager in Wiener Neudorf bei der Auslieferung mit.

„Der Tag geht um drei Uhr früh los, da geht man schon an seine Grenzen“, so der Young-Violets-Kicker Jukic. So früh startet normalerweise kein normaler Tag des jungen Spielers bei den Veilchen.

Der Weg in die Kampfmannschaft

Jukic ist nach Dominik Fitz, Manprit Sarkaria und Patrick Wimmer, die bereits den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft haben, das nächste spannende Talent der Wiener Austria. Er ist mit seinen 19 Jahren ein sehr junger und talentierter Spieler, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist. Bei 16 Spieleinsätzen weist das Top-Talent bereits acht Scorerpunkte auf.

Bei den Young Violets kommt er regelmäßig zu Einsätzen und auch bei der Kampfmannschaft der Wiener Austria durfte das Talent bereits beim Spiel gegen den TSV Hartberg auf der Bank Bundesliga-Luft schnuppern. Phasenweise trainiert Aleksandar Jukic bereits bei den Profis mit. Sein Spielstil zeichnet sich dadurch aus, dass er eine gute Technik und ein präzises Passspiel aufweisen kann. Hinzu kommt, dass der zentrale Mittelfeldmann bereits in seinem jugendlichen Alter die nötigen physischen Vorausetzungen mitbringt. Der Spieler ist wahrhaftig ein Freistoßspezialist und besticht durch seinen „mörderisch“ guten Schuss.

"Er will immer gewinnen"

Young-Violets-Coach Harald Suchard meint über seinen Spieler: „Aleksandar Jukic begeistert durch seine Siegermentalität. Er will immer gewinnen und zeigt das sowohl beim Training als auch bei Spielen. Bei Fitness-Übungen ist er fleißig und erbringt gute Leistung. Er hat sich über die letzten Monate hinweg sehr verbessert. Besonders in der Offensive und bei Torvorlagen sowie auch beim Passspiel in die Tiefe zeigt Jukic große Fortschritte. Eine außergewöhnliche Qualität bringt der junge Spieler bei Standards mit sich.“

Sein Berater traut ihm "den totalen Durchbruch zu"