Der FC Wacker Innsbruck gibt eine weitere Vertragsverlängerung bekannt. Der Tiroler Traditionsklub und Abwehrkicker Alexander Joppich einigten sich auf eine Vertragsverlängerung für eine weitere Spielzeit. „Ich habe hier meine Jugend verbracht, der Verein bedeutet mir sehr viel", betont der 25-jährige.

Die Tiroler statten Defensivallrounder Alexander Joppich mit einem Vertrag bis zum Jahr 2021 aus. Der 25-jährige engagierte sich bereits in seiner Kindheit für die zweite Garnitur der Innsbrucker, wechselte jedoch in der Saison 2014/15 zum FC Augsburg, ehe er im Jahre 2016 einen weiteren Wechsel zum FC Liefering vornahm. Nach einem kurzen Aufenthalt in Lustenau kehrte der linke Verteidiger in der Saison 2019/20 zu den Schwarz-Grünen zurück.

Die Stimmen zur Vertragsverlängerung



Alexander Joppich: „Ich habe hier meine Jugend verbracht, der Verein bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl und freue mich auf ein weiteres Jahr beim FC Wacker Innsbruck."

Alfred Hörtnagl: „Mit Alex konnten wir einen flexibel einsetzbaren Abwehrspieler um ein weiteres Jahr verlängern. Er hat jahrelange Erfahrung in der zweiten Liga und hat in den letzten Jahren seine Qualitäten des Öfteren unter Beweis stellen können."

Fotocredit: GEPA / Red Bull Media