Der FC Blau-Weiß Linz gibt eine weitere Vertragsverlängerung bekannt. Torhüter Nicolas Schmid verlängert seinen Vertrag bei den Oberösterreichern um drei weitere Jahre. „Wir sehen in Nicolas großes Potential. Aufgrund seiner Anlagen, zählt er zu jenen Keepern, die das Tormannspiel sehr modern auslegen. Er hat viel Gefühl im Fuß und auch seine Größe kommt ihm sehr entgegen“, betont BWL-Sportdirektor Tino Wawra.

Begonnen hat der 23-jährige seine Karriere in der Fußballakademie Linz. Nach 16 Einsätzen in der Regionalliga Mitte wurde Nicolas Schmid zu Beginn der Spielzeit 2018/19 von der Brunmayr-Elf verpflichtet.

Sportdirektor Tino Wawra zur Vertragsverlängerung

"Wir sehen in Nicolas großes Potential. Aufgrund seiner Anlagen, zählt er zu jenen Keepern, die das Tormannspiel sehr modern auslegen. Er hat viel Gefühl im Fuß und auch seine Größe kommt ihm sehr entgegen. Wie auch bei Amar Helac, verfolgen wir auch mit Nicolas Schmid den Weg, dass wir ihm jetzt in der 2. Liga die Chance geben wollen, seine Klasse unter Beweis zu stellen. Natürlich wünschen wir uns alle, dass auch er noch einen weiteren Schritt in seiner Karriere nach oben gehen kann."

Nicolas Schmid zeigt sich erfreut

"Ich bin natürlich extrem stolz, dass es nun mit der Verlängerung geklappt hat. Für mich ist das der nächste Schritt und wir werden alles daransetzen, dass wir die Saison heuer noch gut zu Ende bringen. In den nächsten drei Jahren ist es mein absolutes Ziel mit dem FC Blau-Weiß Linz in die Bundesliga zu kommen. Dafür werde ich alles unterordnen."

Fotocredit: Harald Dostal