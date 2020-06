In der 21. Runde der HPYBET 2. Liga besiegt der FC Wacker Innsbruck den SKU Amstetten in einem packenden Spiel mit 3:2. Daniel Maderner (3,28.) sorgte für mit einem Doppelschlag für den frühen 2:0-Vorsprung der Hausherren. Im zweiten Durchgang wurden die Tiroler jedoch aktiver und erzielten durch Matthäus Taferner (69.) den verdienten Anschlusstreffer. Wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit sorgte Elvin Ibrisimovic (88.) für den Treffer zum 2:2, ehe Raphael Gallé (93.) in der Nachspielzeit den Innsbrucker-Auswärtssieg besorgte.

Amstetten gelingt früher Führungstreffer

In den ersten Minuten hatte die Grumser-Elf die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Amstettner immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da die Hausherren das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die Tiroler ihr Glück über die Außenbahn. Die erste Möglichkeit in der Partie resultierte aus einem schnellen Spielzug. Atsushi Zaizen (1.) kam nach einer sehenswerten Vorlage völlig freistehend zum Abschluss, setzte die Kugel jedoch knapp neben den Kasten. Nur eine Minute später gelang den Hausherren der Führungstreffer. Nach einer Flipper-Aktion im Strafraum, gelang es den Innsbruckern nicht die Kugel aus dem Strafraum zu befördern. Über Umwege landete das runde Leder bei Daniel Maderner. Der Amstetten-Kicker zog sofort ab – 1:0. In den darauffolgenden Minuten waren zwar beide Mannschaften bemüht Nadelstiche zu setzten, konkrete Torchancen waren allerdings absolute Mangelware – bis zur 14. Spielminute. Wale Alli setzte sich außerhalb des gegnerischen Strafraumes gekonnt durch. Der 19-jährige Amstetten-Kicker tankte sich mit viel Elan in den Gäste-Strafraum. Der Torschuss des Nigerianers zischte jedoch klar über das Tor.

Fallmann-Elf baut Vorsprung aus

Die Gäste aus Tirol wurden in der Folge aktiver und wurden immer wieder zwingend. Wie zum Beispiel in der 22. Minute: Nach einer halbhohen Freistoß-Hereingabe landete das runde Leder vor den Füßen von Matthäus Taferner. Der Innsbruck-Kicker suchte zwar sofort den Abschluss, setzte das runde Leder jedoch knapp über das Gehäuse. Die Gäste-Offensive war nun so richtig auf Betriebstemperatur, denn keine 60 Sekunden später konterte der FC Wacker Innsbruck über die rechte Seite. Schlussendlich landete das Spielgerät bei Atsushi Zaizen. Letzterer zog zwar sofort ab, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Eine Zeigerumdrehung später stockte wohl jedem Amstetten-Funktionär der Atem. Nach einem Pass in die Tiefe zog Murat Satin (26.) zwar sofort ab, scheiterte jedoch an Amstetten-Keeper Denis Verwüster, der glänzend parierte. In Minute 28 erhöhten die Niederösterreicher auf 2:0. Daniel Maderner schob die Kugel nach einer halbhohen-Hereingabe problemlos über die Linie. In der Folge plätscherte die Begegnung größtenteils vor sich hin. Beide Mannschaften konnten zwar vereinzelt immer wieder halbherzige Aktionen verzeichnen, doch konkrete Torchancen konnte in dieser Phase der Partie kein Team notieren. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgten die Tiroler jedoch nochmals für etwas Gefahr. Der Abschluss von Murat Satin (43.) verfehlte den Amstettner-Kasten nur Haarscharf.

Innsbruck startet furiose Aufholjagd

Die erste Möglichkeit in Durchgang 2 gehörte den Schützlingen von Thomas Grumser. Denis Verwüster hatte keine Probleme den Abschluss von Matthäus Taferner (48.) zu bändigen. Auch in den darauffolgenden Minuten tat sich in Amstetten nur herzlich wenig. Wirklich spannend wurde es erst wieder in der Schlussphase. Diese hatte es allerdings in sich. Nach einer halbhohen Flanke landete das runde Leder bei Daniel Gremsl. Der Amstetten-Spieler zog sofort ab, fand jedoch in Innsbruck-Keeper Eckermayer seinen Meister. Wenige Sekunden später gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Matthäus Taferner (71.) jagte das runde Leder volley zum 2:1 in die Maschen. Nach 81 gespielten Minuten wurde der SKU Amstetten wieder zwingend. Matthias Wurm zog aus rund 20 Metern ab, doch Wacker-Schlussmann Eckermayr konnte die Kugel mit einem Wahnsinns-Reflex in letzter Sekunde noch entschärfen. In der Folge konnten die Schützlinge von Thomas Grumser, als auch die Kicker von Jochen Fallmann stets Nadelstiche setzten aber zum Torerfolg führten diese nicht. Als die TV-Zuseher bereits mit einem Heimsieg der Mostviertler rechneten, schlugen die Innsbrucker via eines Doppelpackes zu. Zunächst jagte Elvin Ibrisimovic. (87.) das Spielgerät aus rund 20 Metern traumhaft in die Maschen. Sechs Zeigerumdrehungen später gelang den Gästen der Siegestreffer. Nach einem Ballverlust der Hausherren landete das Spielgerät bei Raphael Gallé. Der Innsbruck-Kicker zog volley ab und bugsierte das runde Leder zum 2:3-Siegestreffer in den Kasten.

SKU Ertl Glas Amstetten:

Verwüster - Keusch (59. Scharner) Stark (46. Gallhuber), Dirnberger, Puchegger - Alli (59. Greimsl), Wurm Offenthaler, Canadi (82. Schagerl) - Maderner (65. Uhlig), Peham

FC Wacker Innsbruck:

Eckmayer - Kofler, Behounek, Joppich, Köchl (65. Mandl) - Satin, Conté, Gallé - Wallner (46. Faleye), Zaizen (46. Ibrisimovic), Taferner (88. Kusej)

Fotocredit: Harald Dostal