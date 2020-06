Zum Abschluss der 23. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SK Vorwärts Steyr einen souveränen 2:0-Heimsieg über den SKU Ertl-Glas Amstetten. Okan Yilmaz (53.) brachte die Oberösterreicher in Front, ehe dieser in der 82. Spielminute mit seinem Doppelpack den 2:0-Endstand besorgte.

Offene Anfangsphase in Oberösterreich

In den ersten Minuten hatte die Fallmann-Elf die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Oberösterreicher immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da der SK Vorwärts Steyr das Zentrum enorm verdichtete, versuchten die Amstettner ihr Glück über die Außenbahn. Die erste Möglichkeit in der Partie resultierte aus einem schnellen Spielzug. Wale Musa Alli kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power. Eine Zeigerumdrehung später wurde es auf der Gegenseite brenzlig. Bojan Mustecic (5.) kam nach einer sehenswerten Vorlage ungehindert zum Abschluss, doch die Abwehrreihe der Niederösterreicher agierte hellwach und konnte das runde Leder ohne Probleme zum Eckball ablenken, welcher nichts einbrachte. In der 7. Spielminute konnte der SKU Ertl-Glas Amstetten die nächste nennenswerte Aktion notieren. Marcel Canadi kam aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, fand jedoch in Steyr-Keeper Staudinger seinen Meister. Auf der Gegenseite konnte Christopher Bibaku (9.) das runde Leder nicht im Gehäuse unterbringen.

SK Vorwärts Steyr übernimmt das Kommando

In der 13. Spielminute stockte wohl jedem Steyr-Funktionär der Atem. David Peham jagte das runde Leder aus rund 25 Metern nur an die Querlatte. Die Mostviertler versuchten weiter, das Spiel an sich zu reißen. Der SK Vorwärts Steyr stand jedoch weiterhin kompakt und ließ kaum etwas zu. In Minute 14 verzeichneten die Rot-Weißen eine eindrucksvolle Aktion. Der Fernschuss von Bojan Mustecic verfehlte das Gäste-Gehäuse nur um Haaresbreite. In der Folge agierten die Hausherren im Spiel nach vorne etwas besser, sodass diese in der 24. Minute erneut vor Denis Verwüster auftauchen konnten. Michael Halbhartschlager zog nach einer maßgerechten Kopfball-Hereingabe ab, doch der Schuss wurde zum Eckball geblockt. Lediglich drei Zeigerumdrehungen später wurde es im Amstettner-Strafraum erneut brenzlig. Nach einem schnellen Konter landete die Kugel vor den Füßen von Kevin Brandstätter, dessen Abschluss aber klar am Gehäuse vorbei zischte. In den folgenden Minuten gelang es beiden Teams vermehrt Akzente zu setzten, aber besonders brenzlig wurde es auf keiner Seite – bis zur 37. Minute. Nach einer Brandstädter-Eckballhereingabe suchte Bojan Mustecic zwar sofort den Abschluss, doch die Abwehrreihe der Niederösterreicher konnte den Ball mit vereinten Kräften aus der Gefahrenzone befördern. Kurz vor dem Pausenpfiff fanden die Schützlinge von Wilhelm Wahlmüller nochmals eine Top-Chance vor. Nach einer maßgerechten Hereingabe landete die Kugel bei Josip Martinovic (45+1.), der die Kugel nur um Zentimeter über den Amstetten-Kasten setzte.

Rotjacken gehen in Führung

Der SK Vorwärts Steyr kam gut aus der Kabine. Josip Martinovic (49.) vergab den ersten Abschluss in Halbzeit zwei. In der 53. Spielminute durften die Oberösterreicher erstmals jubeln. Der kurzzuvor eingewechselte Okan Yilmaz bugsierte das runde Leder nach einem sehenswerten Querpass ohne Probleme zum 1:0-Vorsprungstreffer in die Maschen. Nach dem Führungstreffer der Rotjacken verlor die Partie an Fahrt, wenngleich beide Mannschaften bemüht waren, nennenswerte Chancen zu kreieren. Der SKU Amstetten wurde im zweiten Abschnitt erstmals nach 60. Minuten zwingend. Steyr-Keeper Staudinger konnte eine Peham-Hereingabe jedoch ohne Probleme vereiteln. Auf der Gegenseite schob Mirsad Sulejmanovic die Kugel hauchdünn am Tor vorbei. In den folgenden Spielminuten konnten sowohl der SK Vorwärts Steyr als auch der SKU Amstetten Akzente setzten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite – bis zur 72. Minute. Josip Martinovic versuchte es mit präzisen Schuss, doch Amstetten-Keeper Verwüster konnte die Kugel mit einem Wahnsinns-Reflex noch entschärfen. Fünf Minuten später fand eine Peham-Hereingabe (77.) keinen Abnehmer, weshalb Heim-Schlussmann Staudinger das runde Leder ohne Probleme sichern konnte. In der 83. Spielminute sorgten die Oberösterreicher für die endgültige Vorentscheidung. Dennis Verwüster konnte den Abschluss von Mirsad Sulejmanovic zwar wegfausten, doch Okan Yilmaz verwertete den Abstauber sicher zur 2:0-Führung. In den letzten Minuten rührte die Wahlmüller-Elf den Beton an, weshalb konkrete Torchancen in der Schlussphase absolute Mangelware waren.

SK Vorwärts Steyr:

Staudinger - Halbartschlager, Marceta, Prada, Fahrngruber - Sulejmanovic (87. Jawadi), Hofstätter - Brandstätter (80. Pasic), Martinovic (87. Maric), Mustecic (67. Bösch) - Bibaku (46. Yilmaz).

SKU Ertl Glas Amstetten:

Verwüster - Peham, Canadi (72. Uhlig), Deinhofer, Wurm (72. Lachmayr) - Scharner (55. Offenthaler), Alli (55. Schagerl), Krenn - Dirnberger, Puchegger - Maderner

