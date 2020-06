Paukenschlag in der HPYBET 2. Liga. Der SC Austria Lustenau und Cheftrainer Roman Mählich gehen getrennte Wege. Das kommende Heimspiel gegen den SV Horn ist die letzte Begegnung, in der der 48-jährige die Grün-Weißen betreut. „Roman hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, stabilisiert und sie bis ins Cupfinale geführt. Dafür gebührt ihm großer Dank“, sagt Vorstandssprecher Bernd Bösch.

Roman Mählich war insgesamt 22 Begegnungen lang der Cheftrainer des SC Austria Lustenau. Wie die Voarlberger am Donnerstag bekannt gaben, einigte man sich nach mehreren intensiven Gesprächen gemeinsam auf eine Auflösung des noch bis Sommer 2021 laufenden Vertrags per 30. Juni.

"Hoffe, dass die Austria bald in der 1. Liga zu finden ist!“

„Wir danken Roman für die geleistete Arbeit, unvergessliche Cup-Momente und die nun gefundene, einvernehmliche Lösung“, erwähnt Austria-Vorstandsmitglied Valentin Drexel

Roman Mählich betont: „Ich bedanke mich bei der Austria Familie, bei den Fans, beim Trainerteam und ganz besonders bei den Spielern. Toi toi toi für die Zukunft und ich hoffe, dass die Austria bald in der 1.Liga zu finden ist!“

Fotocredit: GEPA / Harald Dostal/fodo.media